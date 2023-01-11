11 января 2023

Пермяка осудили за кражу велосипеда у пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола. Курган , велосипед
Подсудимый продал велосипед на центральном рынке Фото:

Жителя Краснокамска (Пермский край) осудили за кражу велосипеда у пенсионера. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

«Подсудимый украл из подъезда велосипед стоимостью 15 тысяч рублей и продал его на центральном рынке за 1500 рублей. Потерпевший обнаружил его пропажу через несколько часов. Ущерб является значительным, так как он и его супруга пенсионеры и общий доход их семьи составляет около 28 тысяч рублей в месяц», — сообщается в документе.

Суд приговорил виновного к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С учетом наказания, отбытого по приговору мирового судьи, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее URA.RU писало, что в Перми поймали серийного вора велосипедов и ценного имущества из автомобилей. Суд приговорил преступника к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Жителя Краснокамска (Пермский край) осудили за кражу велосипеда у пенсионера. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «Подсудимый украл из подъезда велосипед стоимостью 15 тысяч рублей и продал его на центральном рынке за 1500 рублей. Потерпевший обнаружил его пропажу через несколько часов. Ущерб является значительным, так как он и его супруга пенсионеры и общий доход их семьи составляет около 28 тысяч рублей в месяц», — сообщается в документе. Суд приговорил виновного к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С учетом наказания, отбытого по приговору мирового судьи, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. Ранее URA.RU писало, что в Перми поймали серийного вора велосипедов и ценного имущества из автомобилей. Суд приговорил преступника к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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