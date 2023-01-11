Подсудимый продал велосипед на центральном рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Краснокамска (Пермский край) осудили за кражу велосипеда у пенсионера. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

«Подсудимый украл из подъезда велосипед стоимостью 15 тысяч рублей и продал его на центральном рынке за 1500 рублей. Потерпевший обнаружил его пропажу через несколько часов. Ущерб является значительным, так как он и его супруга пенсионеры и общий доход их семьи составляет около 28 тысяч рублей в месяц», — сообщается в документе.

Суд приговорил виновного к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С учетом наказания, отбытого по приговору мирового судьи, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее URA.RU писало, что в Перми поймали серийного вора велосипедов и ценного имущества из автомобилей. Суд приговорил преступника к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.