В Перми осудили серийного вора велосипедов

22 декабря 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Весной злоумышленник похитил несколько велосипедов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми силовики обезвредили, а суд отправил в колонию серийного вора. Мужчину признали виновным в 24 преступлениях, рассказали в прокуратуре Пермского края. «С марта по май 2022 г., подсудимый неоднократно совершал хищения велосипедов граждан, а также ценного имущества из автомобилей, припаркованных на территории г. Перми. В результате потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 470 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Мотовилихинский районный суд приговорил преступника к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил все гражданские иски о возмещении ущерба.

В Перми силовики обезвредили, а суд отправил в колонию серийного вора. Мужчину признали виновным в 24 преступлениях, рассказали в прокуратуре Пермского края. «С марта по май 2022 г., подсудимый неоднократно совершал хищения велосипедов граждан, а также ценного имущества из автомобилей, припаркованных на территории г. Перми. В результате потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 470 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Мотовилихинский районный суд приговорил преступника к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил все гражданские иски о возмещении ущерба.