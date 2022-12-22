В Перми осудили серийного вора велосипедов

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Замеченное в Екатеринбурге. Екатеринбург, велосипед, замок, кража, велопарковка, угон
Весной злоумышленник похитил несколько велосипедов Фото:

В Перми силовики обезвредили, а суд отправил в колонию серийного вора. Мужчину признали виновным в 24 преступлениях, рассказали в прокуратуре Пермского края.

«С марта по май 2022 г., подсудимый неоднократно совершал хищения велосипедов граждан, а также ценного имущества из автомобилей, припаркованных на территории г. Перми. В результате потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 470 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства.

Мотовилихинский районный суд приговорил преступника к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил все гражданские иски о возмещении ущерба.

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В Перми силовики обезвредили, а суд отправил в колонию серийного вора. Мужчину признали виновным в 24 преступлениях, рассказали в прокуратуре Пермского края. «С марта по май 2022 г., подсудимый неоднократно совершал хищения велосипедов граждан, а также ценного имущества из автомобилей, припаркованных на территории г. Перми. В результате потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 470 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Мотовилихинский районный суд приговорил преступника к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил все гражданские иски о возмещении ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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