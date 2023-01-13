Тагильские коммунальщики обвиняют друг друга в плохом отоплении квартир. Документ

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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Нижнетагильские коммунальщики не могут выяснить, кто виновен в плохом отоплении квартир собственников Фото:

В Нижнем Тагиле управляющая компания «ПРОдвижение» и ресурсоснабжающая организация «Горэнерго-НТ» обвиняют друг друга в плохом отоплении квартир собственников. Об этом URA.RU рассказал тагильчанин Сергей Голубев.

«В нашей квартире по адресу: Ленинградский, 67 температура 15 градусов, спасают тепловентиляторы. Управляющая компания „ПРОдвижение“ попросила не обращаться по этому поводу, а в „Горэнерго-НТ“ пояснили, что у хороших УК везде тепло. Ищут виновных, а ответственность друг на друга перекладывают», — отметил собеседник агентства.

В ресурсоснабжающей организации сказали, что ситуацию с каждым собственником нужно рассматривать индивидуально. «Бывает, когда мы виноваты, бывают ситуации, когда виновата управляющая компания», — добавили там.

Получить комментарий от УК «ПРОдвижение» корреспонденту не удалось. В компании не ответили на звонок.

Ранее после публикации URA.RU нижнетагильское общежитие обязалось вернуть студентам тепло в комнаты. Учащиеся жаловались на заморозки в помещении.

Тагильские коммунальщики обвиняют друг друга в плохом отоплении квартир
Фото:
Решение комиссии от УК «ПРОдвижение» и «Горэнерго-НТ»
Фото:

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В Нижнем Тагиле управляющая компания «ПРОдвижение» и ресурсоснабжающая организация «Горэнерго-НТ» обвиняют друг друга в плохом отоплении квартир собственников. Об этом URA.RU рассказал тагильчанин Сергей Голубев. «В нашей квартире по адресу: Ленинградский, 67 температура 15 градусов, спасают тепловентиляторы. Управляющая компания „ПРОдвижение“ попросила не обращаться по этому поводу, а в „Горэнерго-НТ“ пояснили, что у хороших УК везде тепло. Ищут виновных, а ответственность друг на друга перекладывают», — отметил собеседник агентства. В ресурсоснабжающей организации сказали, что ситуацию с каждым собственником нужно рассматривать индивидуально. «Бывает, когда мы виноваты, бывают ситуации, когда виновата управляющая компания», — добавили там. Получить комментарий от УК «ПРОдвижение» корреспонденту не удалось. В компании не ответили на звонок. Ранее после публикации URA.RU нижнетагильское общежитие обязалось вернуть студентам тепло в комнаты. Учащиеся жаловались на заморозки в помещении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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