Тагильские коммунальщики обвиняют друг друга в плохом отоплении квартир. Документ

13 января 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Нижнетагильские коммунальщики не могут выяснить, кто виновен в плохом отоплении квартир собственников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле управляющая компания «ПРОдвижение» и ресурсоснабжающая организация «Горэнерго-НТ» обвиняют друг друга в плохом отоплении квартир собственников. Об этом URA.RU рассказал тагильчанин Сергей Голубев. «В нашей квартире по адресу: Ленинградский, 67 температура 15 градусов, спасают тепловентиляторы. Управляющая компания „ПРОдвижение“ попросила не обращаться по этому поводу, а в „Горэнерго-НТ“ пояснили, что у хороших УК везде тепло. Ищут виновных, а ответственность друг на друга перекладывают», — отметил собеседник агентства. В ресурсоснабжающей организации сказали, что ситуацию с каждым собственником нужно рассматривать индивидуально. «Бывает, когда мы виноваты, бывают ситуации, когда виновата управляющая компания», — добавили там. Получить комментарий от УК «ПРОдвижение» корреспонденту не удалось. В компании не ответили на звонок. Ранее после публикации URA.RU нижнетагильское общежитие обязалось вернуть студентам тепло в комнаты. Учащиеся жаловались на заморозки в помещении. Тагильские коммунальщики обвиняют друг друга в плохом отоплении квартир Фото: читатель URA.RU Решение комиссии от УК «ПРОдвижение» и «Горэнерго-НТ» Фото: читатель URA.RU

В Нижнем Тагиле управляющая компания «ПРОдвижение» и ресурсоснабжающая организация «Горэнерго-НТ» обвиняют друг друга в плохом отоплении квартир собственников. Об этом URA.RU рассказал тагильчанин Сергей Голубев. «В нашей квартире по адресу: Ленинградский, 67 температура 15 градусов, спасают тепловентиляторы. Управляющая компания „ПРОдвижение“ попросила не обращаться по этому поводу, а в „Горэнерго-НТ“ пояснили, что у хороших УК везде тепло. Ищут виновных, а ответственность друг на друга перекладывают», — отметил собеседник агентства. В ресурсоснабжающей организации сказали, что ситуацию с каждым собственником нужно рассматривать индивидуально. «Бывает, когда мы виноваты, бывают ситуации, когда виновата управляющая компания», — добавили там. Получить комментарий от УК «ПРОдвижение» корреспонденту не удалось. В компании не ответили на звонок. Ранее после публикации URA.RU нижнетагильское общежитие обязалось вернуть студентам тепло в комнаты. Учащиеся жаловались на заморозки в помещении.