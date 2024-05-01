Волонтеры и полиция неделю ищут хромающего екатеринбуржца. Фото

02 мая 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Пропавший Илья Ульянов хромает и носит усы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Октябрьском районе Екатеринбурга волонтеры и полиция ищут пропавшего 61-летнего Илью Ульянова. Его местоположение неизвестно с 27 апреля. Отличительные черты мужчины — усы и хромота, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Пропал человек! Ульянов Илья Алексеевич, 61 год. Дата пропажи: 27.04.2024 год. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Октябрьский. Рост: 173 см. Телосложение: худощавое. Цвет волос: темные с сединой. Носит усы, бороду», — сообщили волонтеры в группе отряда «ВКонтакте». На момент пропажи мужчина был одет в черные ботинки, джинсы, белый свитер и черную шапку. Розыском пропавшего занимается Отдел полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто видел мужчину или знает что-то о его местоположении, просят сообщить по номеру +7 343 356-42-06 или 112. Также можно сообщить о пропавшем по номеру поискового отряда 8 900 044-02-20. группа «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Октябрьском районе Екатеринбурга волонтеры и полиция ищут пропавшего 61-летнего Илью Ульянова. Его местоположение неизвестно с 27 апреля. Отличительные черты мужчины — усы и хромота, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Пропал человек! Ульянов Илья Алексеевич, 61 год. Дата пропажи: 27.04.2024 год. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Октябрьский. Рост: 173 см. Телосложение: худощавое. Цвет волос: темные с сединой. Носит усы, бороду», — сообщили волонтеры в группе отряда «ВКонтакте». На момент пропажи мужчина был одет в черные ботинки, джинсы, белый свитер и черную шапку. Розыском пропавшего занимается Отдел полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто видел мужчину или знает что-то о его местоположении, просят сообщить по номеру +7 343 356-42-06 или 112. Также можно сообщить о пропавшем по номеру поискового отряда 8 900 044-02-20.