01 мая 2024

Волонтеры и полиция неделю ищут хромающего екатеринбуржца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионер, прогулка, дедушка, трость, пенсия
Пропавший Илья Ульянов хромает и носит усы (архивное фото) Фото:

В Октябрьском районе Екатеринбурга волонтеры и полиция ищут пропавшего 61-летнего Илью Ульянова. Его местоположение неизвестно с 27 апреля. Отличительные черты мужчины — усы и хромота, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

«Пропал человек! Ульянов Илья Алексеевич, 61 год. Дата пропажи: 27.04.2024 год. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Октябрьский. Рост: 173 см. Телосложение: худощавое. Цвет волос: темные с сединой. Носит усы, бороду», — сообщили волонтеры в группе отряда «ВКонтакте».

На момент пропажи мужчина был одет в черные ботинки, джинсы, белый свитер и черную шапку. Розыском пропавшего занимается Отдел полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу.

Всех, кто видел мужчину или знает что-то о его местоположении, просят сообщить по номеру +7 343 356-42-06 или 112. Также можно сообщить о пропавшем по номеру поискового отряда 8 900 044-02-20.

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В Октябрьском районе Екатеринбурга волонтеры и полиция ищут пропавшего 61-летнего Илью Ульянова. Его местоположение неизвестно с 27 апреля. Отличительные черты мужчины — усы и хромота, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». «Пропал человек! Ульянов Илья Алексеевич, 61 год. Дата пропажи: 27.04.2024 год. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Октябрьский. Рост: 173 см. Телосложение: худощавое. Цвет волос: темные с сединой. Носит усы, бороду», — сообщили волонтеры в группе отряда «ВКонтакте». На момент пропажи мужчина был одет в черные ботинки, джинсы, белый свитер и черную шапку. Розыском пропавшего занимается Отдел полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто видел мужчину или знает что-то о его местоположении, просят сообщить по номеру +7 343 356-42-06 или 112. Также можно сообщить о пропавшем по номеру поискового отряда 8 900 044-02-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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