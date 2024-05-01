В реке под Невьянском поднялся уровень воды, жители боятся подтоплений

02 мая 2024 в 06:59 Размер текста - 17 +

Около реки выкладывают мешки с песком Фото: Илья Московец © URA.RU В деревне Пьянково под Невьянском (Свердловская область) поднялся уровень воды в реке Аять. Вероятно, это произошло из-за паводка. Около устья уже выкладывают мешки с песком, а местные жители боятся, что деревню может подтопить. «Вода поднялась критически. Аятское водохранилище сбрасывает максимальное количество воды. Администрация кладет мешки на плотину с другой стороны деревни, где все относительно нормально», — рассказала Е1.ru местная жительница. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. Ответ ожидается. Резкие повышения уровня воды в водоемах уже случались в 2024 году в Свердловской области. В поселке Барановка в Ревде 23 апреля река вышла из берегов из-за того, что рабочие сузили ее русло во время ремонта моста. В зоне подтопления оказалось шесть домов. До этого, 17 апреля, сброс воды с Верхне-Макаровского гидроузла в Чусовую грозил подтоплением Дегтярску, Ревде и Полевскому, находящимся вниз по течению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Пьянково под Невьянском (Свердловская область) поднялся уровень воды в реке Аять. Вероятно, это произошло из-за паводка. Около устья уже выкладывают мешки с песком, а местные жители боятся, что деревню может подтопить. «Вода поднялась критически. Аятское водохранилище сбрасывает максимальное количество воды. Администрация кладет мешки на плотину с другой стороны деревни, где все относительно нормально», — рассказала Е1.ru местная жительница. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. Ответ ожидается. Резкие повышения уровня воды в водоемах уже случались в 2024 году в Свердловской области. В поселке Барановка в Ревде 23 апреля река вышла из берегов из-за того, что рабочие сузили ее русло во время ремонта моста. В зоне подтопления оказалось шесть домов. До этого, 17 апреля, сброс воды с Верхне-Макаровского гидроузла в Чусовую грозил подтоплением Дегтярску, Ревде и Полевскому, находящимся вниз по течению.