01 мая 2024

На центральных улицах Екатеринбурга запретят парковку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Ограничения введут в первом полугодии 2024 года Фото:

В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года на улицах Челюскинцев, Степана Разина, Ясной и Мичурина установят знаки, запрещающие остановку транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Установка новых дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на следующих участках улиц: Челюскинцев, от Героев России до Братьев Быковых; Степана Разина, от Большакова до Фурманова; Ясная (за 100 метров перед Шаумяна со стороны Волгоградской). Также на Мичурина, от улицы Декабристов до Народной Воли», — следует из сообщения.

Целью установки знаков является повышение безопасности движения и увеличение пропускной способности. В мэрии призвали жителей Екатеринбурга следить за изменениями и соблюдать ПДД.

В этот же период дорожники запретят остановку еще на трех улицах города. Ограничения введут на Старых Большевиков, Стахановской и Таганской.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года на улицах Челюскинцев, Степана Разина, Ясной и Мичурина установят знаки, запрещающие остановку транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Установка новых дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на следующих участках улиц: Челюскинцев, от Героев России до Братьев Быковых; Степана Разина, от Большакова до Фурманова; Ясная (за 100 метров перед Шаумяна со стороны Волгоградской). Также на Мичурина, от улицы Декабристов до Народной Воли», — следует из сообщения. Целью установки знаков является повышение безопасности движения и увеличение пропускной способности. В мэрии призвали жителей Екатеринбурга следить за изменениями и соблюдать ПДД. В этот же период дорожники запретят остановку еще на трех улицах города. Ограничения введут на Старых Большевиков, Стахановской и Таганской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...