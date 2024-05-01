На центральных улицах Екатеринбурга запретят парковку

В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года на улицах Челюскинцев, Степана Разина, Ясной и Мичурина установят знаки, запрещающие остановку транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Установка новых дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на следующих участках улиц: Челюскинцев, от Героев России до Братьев Быковых; Степана Разина, от Большакова до Фурманова; Ясная (за 100 метров перед Шаумяна со стороны Волгоградской). Также на Мичурина, от улицы Декабристов до Народной Воли», — следует из сообщения.
Целью установки знаков является повышение безопасности движения и увеличение пропускной способности. В мэрии призвали жителей Екатеринбурга следить за изменениями и соблюдать ПДД.
В этот же период дорожники запретят остановку еще на трех улицах города. Ограничения введут на Старых Большевиков, Стахановской и Таганской.
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