В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Гвардейской двое подростков напали на мужчину, переходящего пешеходный переход. Неизвестные били его руками и ногами. Драку разнял прибежавший на крики продавец из стоящего рядом магазина, сообщили очевидцы.
«Несколько минут подростки продолжали яростно молотить кулаками и пинать ногами упавшего мужчину, пытавшегося дать им отпор… На замечания очевидцев жестокого избиения подростки не реагировали. Неизвестно, чем бы все закончилось, не вмешайся в ситуацию прибежавшая разнять драку продавец из соседнего магазина», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».
По словам свидетелей инцидента, подростки напали на мужчину беспричинно. На девушку пострадавшего молодые люди накричали матом, заставив ее отойти подальше.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что по данному инциденту в полицию никто не обращался. «В настоящее время информация зарегистрирована в отделе полиции № 19 МУ МВД России „Нижнетагильское“, организована проверка», — подчеркнули в ведомстве.
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