Подростки избили тагильчанина на пешеходном переходе. Фото

02 мая 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, подростки напали на мужчину без причины (архивное фото) Фото: Ирина Гершина © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Гвардейской двое подростков напали на мужчину, переходящего пешеходный переход. Неизвестные били его руками и ногами. Драку разнял прибежавший на крики продавец из стоящего рядом магазина, сообщили очевидцы. «Несколько минут подростки продолжали яростно молотить кулаками и пинать ногами упавшего мужчину, пытавшегося дать им отпор… На замечания очевидцев жестокого избиения подростки не реагировали. Неизвестно, чем бы все закончилось, не вмешайся в ситуацию прибежавшая разнять драку продавец из соседнего магазина», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». По словам свидетелей инцидента, подростки напали на мужчину беспричинно. На девушку пострадавшего молодые люди накричали матом, заставив ее отойти подальше. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что по данному инциденту в полицию никто не обращался. «В настоящее время информация зарегистрирована в отделе полиции № 19 МУ МВД России „Нижнетагильское“, организована проверка», — подчеркнули в ведомстве. канал «Инцидент Нижний Тагил», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Гвардейской двое подростков напали на мужчину, переходящего пешеходный переход. Неизвестные били его руками и ногами. Драку разнял прибежавший на крики продавец из стоящего рядом магазина, сообщили очевидцы. «Несколько минут подростки продолжали яростно молотить кулаками и пинать ногами упавшего мужчину, пытавшегося дать им отпор… На замечания очевидцев жестокого избиения подростки не реагировали. Неизвестно, чем бы все закончилось, не вмешайся в ситуацию прибежавшая разнять драку продавец из соседнего магазина», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». По словам свидетелей инцидента, подростки напали на мужчину беспричинно. На девушку пострадавшего молодые люди накричали матом, заставив ее отойти подальше. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что по данному инциденту в полицию никто не обращался. «В настоящее время информация зарегистрирована в отделе полиции № 19 МУ МВД России „Нижнетагильское“, организована проверка», — подчеркнули в ведомстве.