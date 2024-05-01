01 мая 2024

Подростки избили тагильчанина на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область, Ирбит. Церемония награждения победителей «Опорный край» в ДК им. В.К. Костевича., подростки, самокат, подростки на мотоциклах
По словам очевидцев, подростки напали на мужчину без причины (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Гвардейской двое подростков напали на мужчину, переходящего пешеходный переход. Неизвестные били его руками и ногами. Драку разнял прибежавший на крики продавец из стоящего рядом магазина, сообщили очевидцы.

«Несколько минут подростки продолжали яростно молотить кулаками и пинать ногами упавшего мужчину, пытавшегося дать им отпор… На замечания очевидцев жестокого избиения подростки не реагировали. Неизвестно, чем бы все закончилось, не вмешайся в ситуацию прибежавшая разнять драку продавец из соседнего магазина», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».

По словам свидетелей инцидента, подростки напали на мужчину беспричинно. На девушку пострадавшего молодые люди накричали матом, заставив ее отойти подальше.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что по данному инциденту в полицию никто не обращался. «В настоящее время информация зарегистрирована в отделе полиции № 19 МУ МВД России „Нижнетагильское“, организована проверка», — подчеркнули в ведомстве.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Гвардейской двое подростков напали на мужчину, переходящего пешеходный переход. Неизвестные били его руками и ногами. Драку разнял прибежавший на крики продавец из стоящего рядом магазина, сообщили очевидцы. «Несколько минут подростки продолжали яростно молотить кулаками и пинать ногами упавшего мужчину, пытавшегося дать им отпор… На замечания очевидцев жестокого избиения подростки не реагировали. Неизвестно, чем бы все закончилось, не вмешайся в ситуацию прибежавшая разнять драку продавец из соседнего магазина», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». По словам свидетелей инцидента, подростки напали на мужчину беспричинно. На девушку пострадавшего молодые люди накричали матом, заставив ее отойти подальше. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили URA.RU, что по данному инциденту в полицию никто не обращался. «В настоящее время информация зарегистрирована в отделе полиции № 19 МУ МВД России „Нижнетагильское“, организована проверка», — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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