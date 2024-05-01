В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудник производственного предприятия получил серьезную травму ноги в результате несчастного случая с пилой-болгаркой. Отрезное лезвие инструмента сорвалось и вонзилось в его ногу. Мужчина смог оказать себе первую помощь до приезда скорой помощи. Бригада доставила 26-летнего пострадавшего в городскую больницу №4, где врачи смогли сохранить пациенту конечность. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Травматологи и сосудистые хирурги городской больницы №4 Нижнего Тагила спасли мужчину с тяжелой травмой ноги. В ходе операции, которая длилась больше четырех часов, врачи восстановили не только рассеченные болгаркой мышцы, но и кровеносные сосуды. В результате 26-летний уралец снова встал на ноги и уже делает первые шаги», — отметили в ДИПе.
По словам главного врача горбольницы №4 Константина Аникина, каждый подобный случай в практике наглядно демонстрирует важность перемен в медучреждениях, которые обеспечивают современный уровень оказания медицинской помощи. «Программы господдержки в сфере медицины позволяют нашим специалистам осваивать новейшее оборудование, технологии и спасать пациентов на местах без транспортировки в областные стационары», — подчеркнул он.
«Насколько мне повезло, я понял только после операции. От всего сердца благодарю врачей, а также медсестер отделения сосудистой хирургии, реанимации, за их золотые руки, человечность и заботу. Сейчас я настроен позитивно, уверен, скоро вернусь к работе», — поблагодарил врачей мужчина.
В Свердловской области активно реализуются проекты в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленные на развитие медицинских услуг и повышение качества здравоохранения. Проекты охватывают широкий спектр направлений, включая борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и повышение квалификации медицинских кадров. Данные меры призваны улучшить доступность и качество медицинской помощи для жителей области.
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