Свердловчанин едва не отпилил себе ногу болгаркой. Фото

02 мая 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Врачи успели спасти мужчину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудник производственного предприятия получил серьезную травму ноги в результате несчастного случая с пилой-болгаркой. Отрезное лезвие инструмента сорвалось и вонзилось в его ногу. Мужчина смог оказать себе первую помощь до приезда скорой помощи. Бригада доставила 26-летнего пострадавшего в городскую больницу №4, где врачи смогли сохранить пациенту конечность. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Травматологи и сосудистые хирурги городской больницы №4 Нижнего Тагила спасли мужчину с тяжелой травмой ноги. В ходе операции, которая длилась больше четырех часов, врачи восстановили не только рассеченные болгаркой мышцы, но и кровеносные сосуды. В результате 26-летний уралец снова встал на ноги и уже делает первые шаги», — отметили в ДИПе. По словам главного врача горбольницы №4 Константина Аникина, каждый подобный случай в практике наглядно демонстрирует важность перемен в медучреждениях, которые обеспечивают современный уровень оказания медицинской помощи. «Программы господдержки в сфере медицины позволяют нашим специалистам осваивать новейшее оборудование, технологии и спасать пациентов на местах без транспортировки в областные стационары», — подчеркнул он. «Насколько мне повезло, я понял только после операции. От всего сердца благодарю врачей, а также медсестер отделения сосудистой хирургии, реанимации, за их золотые руки, человечность и заботу. Сейчас я настроен позитивно, уверен, скоро вернусь к работе», — поблагодарил врачей мужчина. В Свердловской области активно реализуются проекты в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленные на развитие медицинских услуг и повышение качества здравоохранения. Проекты охватывают широкий спектр направлений, включая борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и повышение квалификации медицинских кадров. Данные меры призваны улучшить доступность и качество медицинской помощи для жителей области. Свердловские медики сохранили ногу 26-летнему Александру из Нижнего Тагила Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сотрудник производственного предприятия получил серьезную травму ноги в результате несчастного случая с пилой-болгаркой. Отрезное лезвие инструмента сорвалось и вонзилось в его ногу. Мужчина смог оказать себе первую помощь до приезда скорой помощи. Бригада доставила 26-летнего пострадавшего в городскую больницу №4, где врачи смогли сохранить пациенту конечность. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Травматологи и сосудистые хирурги городской больницы №4 Нижнего Тагила спасли мужчину с тяжелой травмой ноги. В ходе операции, которая длилась больше четырех часов, врачи восстановили не только рассеченные болгаркой мышцы, но и кровеносные сосуды. В результате 26-летний уралец снова встал на ноги и уже делает первые шаги», — отметили в ДИПе. По словам главного врача горбольницы №4 Константина Аникина, каждый подобный случай в практике наглядно демонстрирует важность перемен в медучреждениях, которые обеспечивают современный уровень оказания медицинской помощи. «Программы господдержки в сфере медицины позволяют нашим специалистам осваивать новейшее оборудование, технологии и спасать пациентов на местах без транспортировки в областные стационары», — подчеркнул он. «Насколько мне повезло, я понял только после операции. От всего сердца благодарю врачей, а также медсестер отделения сосудистой хирургии, реанимации, за их золотые руки, человечность и заботу. Сейчас я настроен позитивно, уверен, скоро вернусь к работе», — поблагодарил врачей мужчина. В Свердловской области активно реализуются проекты в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленные на развитие медицинских услуг и повышение качества здравоохранения. Проекты охватывают широкий спектр направлений, включая борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и повышение квалификации медицинских кадров. Данные меры призваны улучшить доступность и качество медицинской помощи для жителей области.