Свердловчанку отправили в тюрьму за неуплату алиментов

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Алиментщицу лишили свободы на семь месяцев Фото:

В Тавде (Свердловская область) местная жительница, будучи привлеченной к административной ответственности и уже осужденной за неуплату алиментов ребенку, продолжала игнорировать требования приставов, накопив задолженность более миллиона рублей. Из-за чего алиментщицу осудили на семь месяцев лишения свободы в ИК, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Осужденная, зная о возложенной на нее решением суда обязанности, не выплачивала алименты на содержание ребенка, в связи с чем была привлечена к административной ответственности. Являясь трудоспособной и будучи привлеченной к административной ответственности, она без уважительных причин своего поведения не изменила. Осужденная ранее неоднократно судима за аналогичное преступление, была осуждена к наказанию в виде лишения свободы, однако освободившись, вновь совершила аналогичное преступление», — следует из сообщения.

Свердловчанка должна была платить треть своего дохода на содержание ребенка до его совершеннолетия. Теперь ей предстоит находиться в ИК общего режима семь месяцев по решению Тавдинского райсуда. «Приговор еще не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.

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В Тавде (Свердловская область) местная жительница, будучи привлеченной к административной ответственности и уже осужденной за неуплату алиментов ребенку, продолжала игнорировать требования приставов, накопив задолженность более миллиона рублей. Из-за чего алиментщицу осудили на семь месяцев лишения свободы в ИК, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Осужденная, зная о возложенной на нее решением суда обязанности, не выплачивала алименты на содержание ребенка, в связи с чем была привлечена к административной ответственности. Являясь трудоспособной и будучи привлеченной к административной ответственности, она без уважительных причин своего поведения не изменила. Осужденная ранее неоднократно судима за аналогичное преступление, была осуждена к наказанию в виде лишения свободы, однако освободившись, вновь совершила аналогичное преступление», — следует из сообщения. Свердловчанка должна была платить треть своего дохода на содержание ребенка до его совершеннолетия. Теперь ей предстоит находиться в ИК общего режима семь месяцев по решению Тавдинского райсуда. «Приговор еще не вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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