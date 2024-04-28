28 апреля 2024

Какие необычные природные явления ждут свердловчан в мае. График

В мае жители Свердловской области увидят звездопад, полярное сияние и МКС
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Свердловчане смогут увидеть сразу несколько красивых явлений в последнем месяце весны Фото:

В мае жители Свердловской области смогут увидеть в небе метеорный поток эта-Аквариды, полярные сияния и полет международной космической станции. Когда лучше наблюдать за необычными объектами и явлениями, URA.RU объяснил инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев.

«С 5 на 6 мая будет максимум метеорного потока эта-Аквариды. В течение часа можно будет увидеть в восточной части неба несколько ярких метеоров. Луна не будет мешать наблюдениям, но ночи уже очень коротки, небо светлое, поэтому „ловить“ метеоры лучше после полуночи и ближе к четырем утра», — рассказал Санакоев.

У майского звездопада есть одна особенность: поскольку радиант метеорного потока находится очень низко над горизонтом в созвездии Водолея, метеоры будут вылетать как бы снизу вверх и устремляться в разные стороны. Источником метеоров-вспышек выступит пылевой след, оставленный знаменитой кометой Галлея. Пылинки будут сталкиваться с атмосферой Земли на скорости 66 км/с и сгорать в верхних слоях.

Также в мае в Свердловской области возможны полярные сияния. Владилен Санакоев пояснил, что 2024-й — год активного Солнца. «Вполне возможно будет увидеть в северной части зеленые, реже красные всполохи. Это результат воздействия солнечного ветра на атмосферу Земли», — сказал астроном.

Также ближайший период станет прекрасным для наблюдения полета международной космической станции невооруженным глазом. Поскольку в мае, июне и июле Солнце не очень глубоко погружается за горизонт, то низколетящая МКС долгое время останется освещенной во время своего полета.

«По яркости МКС сейчас уступает только Луне и серьезно доминирует в блеске над небесными объектами. Она плавно летит с запада на восток, постепенно разгораясь ближе к югу. На широте Екатеринбурга МКС поднимается над горизонтом на высоту до 33 градусов», — добавил инженер обсерватории.

Радиант метеорного потока будет ниже горизонта, поэтому метеоры будут вылетать словно снизу вверх
Радиант метеорного потока будет ниже горизонта, поэтому метеоры будут вылетать словно снизу вверх
Фото:
За метеорами лучше наблюдать с полуночи до 4 утра, пока небо темное
За метеорами лучше наблюдать с полуночи до 4 утра, пока небо темное
Фото:
МКС можно хорошо увидеть уже в конце апреля
МКС можно хорошо увидеть уже в конце апреля
Фото:
Астроном составил подробный график полета станции
Астроном составил подробный график полета станции
Фото:
Вот пример полета МКС на фоне звезд для 13 мая
Вот пример полета МКС на фоне звезд для 13 мая
Фото:

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В мае жители Свердловской области смогут увидеть в небе метеорный поток эта-Аквариды, полярные сияния и полет международной космической станции. Когда лучше наблюдать за необычными объектами и явлениями, URA.RU объяснил инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев. «С 5 на 6 мая будет максимум метеорного потока эта-Аквариды. В течение часа можно будет увидеть в восточной части неба несколько ярких метеоров. Луна не будет мешать наблюдениям, но ночи уже очень коротки, небо светлое, поэтому „ловить“ метеоры лучше после полуночи и ближе к четырем утра», — рассказал Санакоев. У майского звездопада есть одна особенность: поскольку радиант метеорного потока находится очень низко над горизонтом в созвездии Водолея, метеоры будут вылетать как бы снизу вверх и устремляться в разные стороны. Источником метеоров-вспышек выступит пылевой след, оставленный знаменитой кометой Галлея. Пылинки будут сталкиваться с атмосферой Земли на скорости 66 км/с и сгорать в верхних слоях. Также в мае в Свердловской области возможны полярные сияния. Владилен Санакоев пояснил, что 2024-й — год активного Солнца. «Вполне возможно будет увидеть в северной части зеленые, реже красные всполохи. Это результат воздействия солнечного ветра на атмосферу Земли», — сказал астроном. Также ближайший период станет прекрасным для наблюдения полета международной космической станции невооруженным глазом. Поскольку в мае, июне и июле Солнце не очень глубоко погружается за горизонт, то низколетящая МКС долгое время останется освещенной во время своего полета. «По яркости МКС сейчас уступает только Луне и серьезно доминирует в блеске над небесными объектами. Она плавно летит с запада на восток, постепенно разгораясь ближе к югу. На широте Екатеринбурга МКС поднимается над горизонтом на высоту до 33 градусов», — добавил инженер обсерватории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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