В Екатеринбурге 1 мая два самокатчика попали под колеса автомобилей в разных районах города. В первом случае автомобилисту удалось свернуть в сторону от упавшей девушки, а во втором самокатчик получил травмы, но остался жив, сообщили очевидцы.
На улице Щербакова девушка на электросамокате упала на дорогу, ударившись о поребрик. «Девушка не справилась с управлением и упала прямо на проезжую часть», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Водитель резко свернул на другую полосу, чтобы не наехать на упавшую самокатчицу.
Вечером на перекрестке улиц Свердлова и Шевченко молодой человек угодил под колеса машины недалеко от пешеходного перехода. «Очередной самокатчик угодил под колеса автомобиля. Улицы Свердлова — Шевченко. Вроде с парнем ничего страшного», — рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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