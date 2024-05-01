Два самокатчика попали под колеса машин в Екатеринбурге. Видео

02 мая 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Один из самокатчиков столкнулся с автомобилем (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге 1 мая два самокатчика попали под колеса автомобилей в разных районах города. В первом случае автомобилисту удалось свернуть в сторону от упавшей девушки, а во втором самокатчик получил травмы, но остался жив, сообщили очевидцы. На улице Щербакова девушка на электросамокате упала на дорогу, ударившись о поребрик. «Девушка не справилась с управлением и упала прямо на проезжую часть», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Водитель резко свернул на другую полосу, чтобы не наехать на упавшую самокатчицу. Вечером на перекрестке улиц Свердлова и Шевченко молодой человек угодил под колеса машины недалеко от пешеходного перехода. «Очередной самокатчик угодил под колеса автомобиля. Улицы Свердлова — Шевченко. Вроде с парнем ничего страшного», — рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 1 мая два самокатчика попали под колеса автомобилей в разных районах города. В первом случае автомобилисту удалось свернуть в сторону от упавшей девушки, а во втором самокатчик получил травмы, но остался жив, сообщили очевидцы. На улице Щербакова девушка на электросамокате упала на дорогу, ударившись о поребрик. «Девушка не справилась с управлением и упала прямо на проезжую часть», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Водитель резко свернул на другую полосу, чтобы не наехать на упавшую самокатчицу. Вечером на перекрестке улиц Свердлова и Шевченко молодой человек угодил под колеса машины недалеко от пешеходного перехода. «Очередной самокатчик угодил под колеса автомобиля. Улицы Свердлова — Шевченко. Вроде с парнем ничего страшного», — рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.