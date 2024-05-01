01 мая 2024

Два самокатчика попали под колеса машин в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, погода, ливень, дождь, самокат
Один из самокатчиков столкнулся с автомобилем (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 1 мая два самокатчика попали под колеса автомобилей в разных районах города. В первом случае автомобилисту удалось свернуть в сторону от упавшей девушки, а во втором самокатчик получил травмы, но остался жив, сообщили очевидцы.

На улице Щербакова девушка на электросамокате упала на дорогу, ударившись о поребрик. «Девушка не справилась с управлением и упала прямо на проезжую часть», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Водитель резко свернул на другую полосу, чтобы не наехать на упавшую самокатчицу.

Вечером на перекрестке улиц Свердлова и Шевченко молодой человек угодил под колеса машины недалеко от пешеходного перехода. «Очередной самокатчик угодил под колеса автомобиля. Улицы Свердлова — Шевченко. Вроде с парнем ничего страшного», — рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге 1 мая два самокатчика попали под колеса автомобилей в разных районах города. В первом случае автомобилисту удалось свернуть в сторону от упавшей девушки, а во втором самокатчик получил травмы, но остался жив, сообщили очевидцы. На улице Щербакова девушка на электросамокате упала на дорогу, ударившись о поребрик. «Девушка не справилась с управлением и упала прямо на проезжую часть», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Водитель резко свернул на другую полосу, чтобы не наехать на упавшую самокатчицу. Вечером на перекрестке улиц Свердлова и Шевченко молодой человек угодил под колеса машины недалеко от пешеходного перехода. «Очередной самокатчик угодил под колеса автомобиля. Улицы Свердлова — Шевченко. Вроде с парнем ничего страшного», — рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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