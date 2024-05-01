Власти Екатеринбурга готовятся к приборке города после майских праздников

По словам Алексея Бубнова, для уборки улиц будут сформированы дежурные бригады
Заместитель мэра по благоустройству Алексей Бубнов заявил, что к утру 10 мая Екатеринбург приберут от мусора после празднования 9 Мая. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в городской администрации.
«Я не думаю, что в этом году будет грязно [после 9 Мая]. Обычно мы начинаем уборку 9 мая в 23.00, когда народ немного расходится. А к 7-8 утра 10 мая город будет приведен в надлежащее состояние», — сказал Бубнов.
Он уверил, что горожанам не о чем волноваться. Дежурные бригады вовремя убирают мусор, добавил чиновник.
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