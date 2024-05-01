01 мая 2024

Власти Екатеринбурга готовятся к приборке города после майских праздников

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Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, уборка улиц, дезинфекция, виды екатеринбурга
По словам Алексея Бубнова, для уборки улиц будут сформированы дежурные бригады Фото:

Заместитель мэра по благоустройству Алексей Бубнов заявил, что к утру 10 мая Екатеринбург приберут от мусора после празднования 9 Мая. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в городской администрации.

«Я не думаю, что в этом году будет грязно [после 9 Мая]. Обычно мы начинаем уборку 9 мая в 23.00, когда народ немного расходится. А к 7-8 утра 10 мая город будет приведен в надлежащее состояние», — сказал Бубнов.

Он уверил, что горожанам не о чем волноваться. Дежурные бригады вовремя убирают мусор, добавил чиновник.

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Заместитель мэра по благоустройству Алексей Бубнов заявил, что к утру 10 мая Екатеринбург приберут от мусора после празднования 9 Мая. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в городской администрации. «Я не думаю, что в этом году будет грязно [после 9 Мая]. Обычно мы начинаем уборку 9 мая в 23.00, когда народ немного расходится. А к 7-8 утра 10 мая город будет приведен в надлежащее состояние», — сказал Бубнов. Он уверил, что горожанам не о чем волноваться. Дежурные бригады вовремя убирают мусор, добавил чиновник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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