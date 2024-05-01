Точная причина остановки трамваев неизвестна
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга утром 2 мая встало трамвайное движение. На улице Бакинских Комиссаров очевидцы заметили машину скорой медицинской помощи, перегородившую путь для проезда составов.
«На улице Бакинских Комиссаров образовался огромный хвост из трамваев. На путях стоит машина реанимации», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Точная причина инцидента неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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