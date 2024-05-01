В Свердловской области на месте ДК 1975 года построят новый

02 мая 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Строительство начнется в 2025 году Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Каменоозерском городского округа Богданович (Свердловская область) построят новый дом культуры на месте старого, который возвели еще в 1975 году. Учреждение должно открыться к лету 2026-го, рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, которая поддержала строительство ДК. «Каменоозерское хоть и не входит в мой избирательный округ, но по просьбе сельчан и администрации муниципалитета я оказала активное содействие в выделении средств на строительство нового дома культуры», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Она отметила, что подрядчики уже приступили к проектированию учреждения. Строительство ДК начнется в следующем году. «К лету 2026 года Каменоозерский дом культуры откроет двери на радость сельчанам — пока они проводят свой досуг в здании управления сельской территории», — отметила спикер свердловского заксо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Каменоозерском городского округа Богданович (Свердловская область) построят новый дом культуры на месте старого, который возвели еще в 1975 году. Учреждение должно открыться к лету 2026-го, рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, которая поддержала строительство ДК. «Каменоозерское хоть и не входит в мой избирательный округ, но по просьбе сельчан и администрации муниципалитета я оказала активное содействие в выделении средств на строительство нового дома культуры», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Она отметила, что подрядчики уже приступили к проектированию учреждения. Строительство ДК начнется в следующем году. «К лету 2026 года Каменоозерский дом культуры откроет двери на радость сельчанам — пока они проводят свой досуг в здании управления сельской территории», — отметила спикер свердловского заксо.