01 мая 2024

Израильские врачи провели сложнейшую операцию уральскому мальчику с трубкой в горле. Фото

Свердловский мальчик, живущий с трубкой в горле, научился дышать самостоятельно
© Служба новостей «URA.RU»
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Артемий с рождения дышал с помощью трахеостомы
Артемий с рождения дышал с помощью трахеостомы Фото:

Двухлетнему Артемию Устинову из Серова (Свердловская область), страдающему от стеноза гортани, успешно проведена операция в Израиле. Ребенок, который с рождения дышал через трахеостому, теперь может дышать самостоятельно. Операция прошла под руководством известного хирурга профессора Ари Диро из медицинского центра имени Сураски в Тель-Авиве. О том, как изменилась жизнь Артемия после операции, журналисту URA.RU рассказала мама мальчика Юлия Устинова.

История маленького свердловчанина, нуждающегося в помощи, впервые была опубликована на сайте URA.RU 1 марта 2024 года. Тогда родители мальчика призвали людей помочь собрать оставшуюся часть суммы в размере одного миллиона рублей для операции, в то время как остальные средства уже были собраны. Спустя месяц после публикации на сайте агентства удалось собрать недостающую сумму. Это стало возможным благодаря отклику неравнодушных соотечественников, которые поддержали семью Устиновых в этот трудный период.

«Хотим поделиться радостью. Артемию сделали операцию. Наш сын теперь дышит самостоятельно, без осложнений и трудностей. Нашему счастью нет предела. Мы выражаем бесконечную благодарность всем, кто принял участие в сборе средств на операцию нашему сыну. Отдельное спасибо БФ „Алеша“ и информационному агентству URA.RU. Мы благодарим всех, кто не оставил нас в тяжелой жизненной ситуации. Теперь сын проходит реабилитацию, чтобы восстановить все упущенные за два года навыки», — поделилась мама мальчика Юлия.

История Артемия — одна из многих, когда взаимопомощь и социальная поддержка способствуют чудесам и спасению жизней. Регулярные публикации на сайте URA.RU о благотворительности и помощи нуждающимся подчеркивают важность такой поддержки. Например, екатеринбурженке Соне Рожиной, у которой обнаружили синдром Гурлера, неравнодушные люди отправили на лечение 8 миллионов рублей. Если вы столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или ваша семья оказалась в сложной жизненной ситуации, обращайтесь за помощью к автору материалов по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.

Артемий перенес сложнейшую операцию, благодаря которой теперь может дышать самостоятельно
Артемий перенес сложнейшую операцию, благодаря которой теперь может дышать самостоятельно
Фото:

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Двухлетнему Артемию Устинову из Серова (Свердловская область), страдающему от стеноза гортани, успешно проведена операция в Израиле. Ребенок, который с рождения дышал через трахеостому, теперь может дышать самостоятельно. Операция прошла под руководством известного хирурга профессора Ари Диро из медицинского центра имени Сураски в Тель-Авиве. О том, как изменилась жизнь Артемия после операции, журналисту URA.RU рассказала мама мальчика Юлия Устинова. История маленького свердловчанина, нуждающегося в помощи, впервые была опубликована на сайте URA.RU 1 марта 2024 года. Тогда родители мальчика призвали людей помочь собрать оставшуюся часть суммы в размере одного миллиона рублей для операции, в то время как остальные средства уже были собраны. Спустя месяц после публикации на сайте агентства удалось собрать недостающую сумму. Это стало возможным благодаря отклику неравнодушных соотечественников, которые поддержали семью Устиновых в этот трудный период. «Хотим поделиться радостью. Артемию сделали операцию. Наш сын теперь дышит самостоятельно, без осложнений и трудностей. Нашему счастью нет предела. Мы выражаем бесконечную благодарность всем, кто принял участие в сборе средств на операцию нашему сыну. Отдельное спасибо БФ „Алеша“ и информационному агентству URA.RU. Мы благодарим всех, кто не оставил нас в тяжелой жизненной ситуации. Теперь сын проходит реабилитацию, чтобы восстановить все упущенные за два года навыки», — поделилась мама мальчика Юлия. История Артемия — одна из многих, когда взаимопомощь и социальная поддержка способствуют чудесам и спасению жизней. Регулярные публикации на сайте URA.RU о благотворительности и помощи нуждающимся подчеркивают важность такой поддержки. Например, екатеринбурженке Соне Рожиной, у которой обнаружили синдром Гурлера, неравнодушные люди отправили на лечение 8 миллионов рублей. Если вы столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или ваша семья оказалась в сложной жизненной ситуации, обращайтесь за помощью к автору материалов по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.
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