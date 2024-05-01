Власти Екатеринбурга накануне 79-й годовщины Победы почтили память погибших. Фото

02 мая 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за вклад в Великую Победу Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и спикер гордумы Анна Гурарий возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести» в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, отдав дань памяти погибшим солдатам. Церемония проходила рядом с ККТ «Космос», передает корреспондент URA.RU. «Год назад на территории Железнодорожного района была торжественно открыта эта стела, как дань уважения прошлому и посыл будущему… Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, огромное спасибо вам за ваши трудовые подвиги, мы всегда будем гордиться вами. Поздравляю вас и всех жителей нашего любимого города с наступающим праздником, 79-летием Великой Победы», — сказал Орлов. Он подчеркнул, что Екатеринбург стал одним из первых городов, которому присвоили звание «Город трудовой доблести». Скоро исполнится четыре года с момента, как президент Владимир Путин отметил столицу Урала этим статусом, отметил Орлов. «Крайне значимо, что именно Екатеринбург стал одним из первых, кто был удостоен почетного звания „Город трудовой доблести“. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим героям, которые проявили стойкость, мужество и силу духа, несмотря на тяжелые времена, взяли на себя важнейшую миссию во благо нашей Родины», — поздравила Гурарий екатеринбуржцев с грядущим праздником. Стелу «Город трудовой доблести» мэр Алексей Орлов торжественно открыл 22 июня 2023 года. На церемонии присутствовал помощник президента РФ Владимир Мединский. На памятнике высотой 42 метра разместили текст указа президента о присвоении городу статуса и герб уральской столицы. Мэр Орлов обратился с поздравлением к горожанам Фото: Илья Московец © URA.RU Анна Гурарий возложила гвоздики к стеле, а потом обсудила с коллегами грядущее празднование 9 Мая Фото: Илья Московец © URA.RU На праздник пригласили ветеранов, пенсионеров, юнармейцев, членов профсоюзов и других горожан Фото: Илья Московец © URA.RU Стела была открыта 22 июня прошлого года — в День памяти и скорби Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и спикер гордумы Анна Гурарий возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести» в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, отдав дань памяти погибшим солдатам. Церемония проходила рядом с ККТ «Космос», передает корреспондент URA.RU. «Год назад на территории Железнодорожного района была торжественно открыта эта стела, как дань уважения прошлому и посыл будущему… Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, огромное спасибо вам за ваши трудовые подвиги, мы всегда будем гордиться вами. Поздравляю вас и всех жителей нашего любимого города с наступающим праздником, 79-летием Великой Победы», — сказал Орлов. Он подчеркнул, что Екатеринбург стал одним из первых городов, которому присвоили звание «Город трудовой доблести». Скоро исполнится четыре года с момента, как президент Владимир Путин отметил столицу Урала этим статусом, отметил Орлов. «Крайне значимо, что именно Екатеринбург стал одним из первых, кто был удостоен почетного звания „Город трудовой доблести“. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим героям, которые проявили стойкость, мужество и силу духа, несмотря на тяжелые времена, взяли на себя важнейшую миссию во благо нашей Родины», — поздравила Гурарий екатеринбуржцев с грядущим праздником. Стелу «Город трудовой доблести» мэр Алексей Орлов торжественно открыл 22 июня 2023 года. На церемонии присутствовал помощник президента РФ Владимир Мединский. На памятнике высотой 42 метра разместили текст указа президента о присвоении городу статуса и герб уральской столицы.