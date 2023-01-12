12 января 2023

В Перми наградили победителей Кубка по ледяной скульптуре «Зимний вернисаж»

Победителями Кубка по ледяной скульптуре «Зимний вернисаж» в Перми стали авторы работы «300 П»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок России по снежной и ледовой скульптуре Турнир Чемпионов
Победителем стали Юрий и Владимир Мистрюковы Фото:

В Перми наградили победителей турнира по ледяной скульптуре «Зимний вернисаж». Приз вручили авторам работы «300 П», передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня состоялась церемония награждения победителей Кубка России по снежной ледяной скульптуре «Зимний вернисаж». Победителями стали братья-скульпторы Владимир и Юрий Мистрюковы из Рязани с работой «300 П», — сообщает корреспондент URA.RU.

Награждение прошло в арт-резиденции на улице Монастырской, 95а. Подробнее о том, как участники и победители готовились к турниру, — в фоторепортаже URA.RU.

Кубок России по снежной и ледовой скульптуре Турнир Чемпионов "Зимний вернисаж". площадь Эспланада. Пермь
Скульптура победителей «300 П»
Фото:

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В Перми наградили победителей турнира по ледяной скульптуре «Зимний вернисаж». Приз вручили авторам работы «300 П», передает корреспондент URA.RU. «Сегодня состоялась церемония награждения победителей Кубка России по снежной ледяной скульптуре «Зимний вернисаж». Победителями стали братья-скульпторы Владимир и Юрий Мистрюковы из Рязани с работой «300 П», — сообщает корреспондент URA.RU. Награждение прошло в арт-резиденции на улице Монастырской, 95а. Подробнее о том, как участники и победители готовились к турниру, — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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