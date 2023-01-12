В Перми наградили победителей Кубка по ледяной скульптуре «Зимний вернисаж»

Победителем стали Юрий и Владимир Мистрюковы
В Перми наградили победителей турнира по ледяной скульптуре «Зимний вернисаж». Приз вручили авторам работы «300 П», передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня состоялась церемония награждения победителей Кубка России по снежной ледяной скульптуре «Зимний вернисаж». Победителями стали братья-скульпторы Владимир и Юрий Мистрюковы из Рязани с работой «300 П», — сообщает корреспондент URA.RU.
Награждение прошло в арт-резиденции на улице Монастырской, 95а. Подробнее о том, как участники и победители готовились к турниру, — в фоторепортаже URA.RU.
Скульптура победителей «300 П»
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