В Одессе, Винницкой и Николаевской областях Украины звучат взрывы

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, бтр, военная техника, взрыв, атака, здание, полигон
По предварительным данным, под Одессой разбомблены склады с боекомплектом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе, Винницкой и Николаевской областях Украины звучат взрывы. Об это сообщают местные СМИ. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

О массированном ракетном ударе сообщают власти Одесского района. «Просим вас оставаться в укрытиях, быть на связи с близкими, не комментировать возможные попадания в соцсетях. Сейчас работает ПВО над территорией Одесского района», — сообщается в telegram-канале Одесской районной военной администрации.

По информации Readovka, в Одесской области поражены склады с боекомплектом. Они находятся между поселком Дачным и станцией Усатово.

Российская армия с февраля 2022 года ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель СВО — защита мирного населения Донбасса.

Обновлено в 18:28:

Поражение склада с боекомплектом в районе станции Усатово подтвердил военкор Юрий Котенок. Информация опубликована в его telegram-канале «Vоенкор Котенок Z».

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В Одессе, Винницкой и Николаевской областях Украины звучат взрывы. Об это сообщают местные СМИ. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. О массированном ракетном ударе сообщают власти Одесского района. «Просим вас оставаться в укрытиях, быть на связи с близкими, не комментировать возможные попадания в соцсетях. Сейчас работает ПВО над территорией Одесского района», — сообщается в telegram-канале Одесской районной военной администрации. По информации Readovka, в Одесской области поражены склады с боекомплектом. Они находятся между поселком Дачным и станцией Усатово. Российская армия с февраля 2022 года ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель СВО — защита мирного населения Донбасса. Обновлено в 18:28: Поражение склада с боекомплектом в районе станции Усатово подтвердил военкор Юрий Котенок. Информация опубликована в его telegram-канале «Vоенкор Котенок Z».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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