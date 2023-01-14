В Одессе, Винницкой и Николаевской областях Украины звучат взрывы. Об это сообщают местные СМИ. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
О массированном ракетном ударе сообщают власти Одесского района. «Просим вас оставаться в укрытиях, быть на связи с близкими, не комментировать возможные попадания в соцсетях. Сейчас работает ПВО над территорией Одесского района», — сообщается в telegram-канале Одесской районной военной администрации.
По информации Readovka, в Одесской области поражены склады с боекомплектом. Они находятся между поселком Дачным и станцией Усатово.
Российская армия с февраля 2022 года ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель СВО — защита мирного населения Донбасса.
Обновлено в 18:28:
Поражение склада с боекомплектом в районе станции Усатово подтвердил военкор Юрий Котенок. Информация опубликована в его telegram-канале «Vоенкор Котенок Z».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
В Одессе, Винницкой и Николаевской областях Украины звучат взрывы. Об это сообщают местные СМИ. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. О массированном ракетном ударе сообщают власти Одесского района. «Просим вас оставаться в укрытиях, быть на связи с близкими, не комментировать возможные попадания в соцсетях. Сейчас работает ПВО над территорией Одесского района», — сообщается в telegram-канале Одесской районной военной администрации. По информации Readovka, в Одесской области поражены склады с боекомплектом. Они находятся между поселком Дачным и станцией Усатово. Российская армия с февраля 2022 года ведет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель СВО — защита мирного населения Донбасса. Обновлено в 18:28: Поражение склада с боекомплектом в районе станции Усатово подтвердил военкор Юрий Котенок. Информация опубликована в его telegram-канале «Vоенкор Котенок Z».