На Камчатке на 50% повысили размер компенсации на съем жилья для медиков

Размер компенсации за аренду жилья для медиков на Камчатке увеличен до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. На повышенную выплату смогут рассчитывать врачи и другие медицинские работники, не имеющие собственного жилья на территории полуострова.

«В условиях текущей экономической ситуации и роста цен на жилье, данная мера поддержки является значительным подспорьем для наших [медицинских] специалистов. Принято решение о ее повышении до 30 тысяч рублей, что в полтора раза больше предыдущих значений», — сказал Олег Мельников в разговоре с ТАСС. По словам главы регионального Минздрава, решение о росте компенсации было принято в связи с инфляцией и подорожанием стоимости аренды.

С момента введения выплаты ею воспользовались порядка 300 медиков, большинство из которых работают в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. Еще 302 сотрудника системы здравоохранения обеспечены служебными квартирами. Только за 2024 год на Камчатку прибыли более 440 медицинских специалистов. 

В других регионах России также реализуются меры поддержки медицинских работников: например, в Югре молодым врачам и специалистам, приезжающим работать в сельскую местность, предоставляют единовременные выплаты до двух миллионов рублей и процентные надбавки к зарплате. Эти меры уже способствуют привлечению новых кадров в медицинские учреждения, отмечают региональные власти.

