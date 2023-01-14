В бюджете Челябинской области появилась статья для помощи херсонцам с жильем

В бюджете Челябинской области официально появилась статья для помощи херсонцам с жильем

Жителям Херсона предложили эвакуироваться на российские территории в рамках перегруппировки российских войск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В бюджете Челябинской области появилась официальная статья для помощи беженцам из Херсона и Херсонской области с жильем. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации в нормативном документе областного министерства финансов.

«Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета дополнить строкой следующего содержания: «99 0 00 99 630 — Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания», — сказано в приказе регионального минфина, подписанном министром Андреем Пшеницыным.

Жителям, в экстренном порядке покинувшим Херсон и переехавшим в Челябинскую область, положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, а также соцвыплата на приобретение жилого помещения. Ранее такое постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Жителям Херсона предложили эвакуироваться на российские территории в рамках перегруппировки российских войск. Военные оказывали помощь жителям при эвакуации. 11 ноября российские войска полностью покинули правый берег Днепра.