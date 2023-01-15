15 января 2023
14 января 2023

Мэр из ХМАО отправится в зону СВО

Мэр поселка Половинка из ХМАО отправится в зону спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, мобилизованные, подготовка мобилизованных
Мэр Половинки отправится на СВО, чтобы передать мобилизованному брату квадрокоптер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр поселка Половинка Александр Старжинский планирует поехать в зону проведения специальной военной операции. На своей странице в социальной сети «Вконтакте» он написал, что хочет лично передать мобилизованному брату-двойняшке квадрокоптер и привезти гуманитарную помощь.

«Мой брат Евгений Старжинский передает слова благодарности всем, кто помог собрать 860 тысяч рублей на квадрокоптер с тепловизором. На данный момент квадрокоптер уже заказали. Как только он будет готов, постараюсь лично передать его брату в зоне проведения СВО вместе с гуманитарной помощью, опубликую отчет», — написал Старжинский.

В сборах принимали участие не только жители Половинки. «Сотни соотечественников откликнулись и помогли! Это и родственники, и предприниматели, друзья, учителя, односельчане и даже совсем незнакомые люди. Можно смело сказать, что эта сумма собрана благодаря соотечественникам со всей России», — добавил мэр.

Ранее URA.RU писало об открытии сборов на квадрокоптер в Половинке. Старжинский пообещал опубликовать финансовый отчет после закупки дрона.

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Мэр поселка Половинка Александр Старжинский планирует поехать в зону проведения специальной военной операции. На своей странице в социальной сети «Вконтакте» он написал, что хочет лично передать мобилизованному брату-двойняшке квадрокоптер и привезти гуманитарную помощь. «Мой брат Евгений Старжинский передает слова благодарности всем, кто помог собрать 860 тысяч рублей на квадрокоптер с тепловизором. На данный момент квадрокоптер уже заказали. Как только он будет готов, постараюсь лично передать его брату в зоне проведения СВО вместе с гуманитарной помощью, опубликую отчет», — написал Старжинский. В сборах принимали участие не только жители Половинки. «Сотни соотечественников откликнулись и помогли! Это и родственники, и предприниматели, друзья, учителя, односельчане и даже совсем незнакомые люди. Можно смело сказать, что эта сумма собрана благодаря соотечественникам со всей России», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало об открытии сборов на квадрокоптер в Половинке. Старжинский пообещал опубликовать финансовый отчет после закупки дрона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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