На Челябинском трубопрокатном заводе назначили нового директора

Евгений Губанов (слева) реализовал ряд проектов, поднявших эффективность работы ЧТПЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющим директором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, Челябинск), входящего в холдинг «ТМК», назначен Евгений Губанов. По сообщению пресс-службы завода, назначенец прошел путь от сварщика до начальника цеха.

«Управляющим директором ЧТПЗ назначен Евгений Губанов. Он начал трудовую деятельность на ЧТПЗ в 2005 году после окончания Южно-Уральского государственного университета», — сообщила пресс-служба на сайте завода.

Губанов возглавлял цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», был руководителем производства труб большого диаметра и главного инженера. На ЧТПЗ отметили: под руководством Губанова за последние 10 лет реализованы проекты, благодаря которым эффективность работы предприятия выросла.

Завод ведет активную работу с российскими и зарубежными партнерами. В сентябре представители компании участвовали в переговорах с руководством Туркменистана в рамках визита в республику делегации Челябинской области.