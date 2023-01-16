На Челябинском трубопрокатном заводе назначили нового директора

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Всероссийский экологический форум партии «Единая Россия» «Чистая страна». Челябинск, низамов рамиль, губанов евгений
Евгений Губанов (слева) реализовал ряд проектов, поднявших эффективность работы ЧТПЗ Фото:

Управляющим директором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, Челябинск), входящего в холдинг «ТМК», назначен Евгений Губанов. По сообщению пресс-службы завода, назначенец прошел путь от сварщика до начальника цеха.

«Управляющим директором ЧТПЗ назначен Евгений Губанов. Он начал трудовую деятельность на ЧТПЗ в 2005 году после окончания Южно-Уральского государственного университета», — сообщила пресс-служба на сайте завода.

Губанов возглавлял цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», был руководителем производства труб большого диаметра и главного инженера. На ЧТПЗ отметили: под руководством Губанова за последние 10 лет реализованы проекты, благодаря которым эффективность работы предприятия выросла.

Завод ведет активную работу с российскими и зарубежными партнерами. В сентябре представители компании участвовали в переговорах с руководством Туркменистана в рамках визита в республику делегации Челябинской области.

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Управляющим директором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, Челябинск), входящего в холдинг «ТМК», назначен Евгений Губанов. По сообщению пресс-службы завода, назначенец прошел путь от сварщика до начальника цеха. «Управляющим директором ЧТПЗ назначен Евгений Губанов. Он начал трудовую деятельность на ЧТПЗ в 2005 году после окончания Южно-Уральского государственного университета», — сообщила пресс-служба на сайте завода. Губанов возглавлял цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», был руководителем производства труб большого диаметра и главного инженера. На ЧТПЗ отметили: под руководством Губанова за последние 10 лет реализованы проекты, благодаря которым эффективность работы предприятия выросла. Завод ведет активную работу с российскими и зарубежными партнерами. В сентябре представители компании участвовали в переговорах с руководством Туркменистана в рамках визита в республику делегации Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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