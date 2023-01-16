В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проезда в метро

В Екатеринбурге утвердили повышение стоимости проезда в метро до 33 рублей. Новый тариф вступит в силу в срок, не превышающий 10 дней. Об этом сообщили в Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
«Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования „город Екатеринбург“. Размер тарифа — 33 рубля за поездку», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает. Это связано с увеличением расходов на логистику.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».