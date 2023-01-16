В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проезда в метро

17 января 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Через 10 дней в Екатеринбурге повысятся тарифы на проезд в метро Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге утвердили повышение стоимости проезда в метро до 33 рублей. Новый тариф вступит в силу в срок, не превышающий 10 дней. Об этом сообщили в Региональной энергетической комиссии Свердловской области. «Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования „город Екатеринбург“. Размер тарифа — 33 рубля за поездку», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает. Это связано с увеличением расходов на логистику.

В Екатеринбурге утвердили повышение стоимости проезда в метро до 33 рублей. Новый тариф вступит в силу в срок, не превышающий 10 дней. Об этом сообщили в Региональной энергетической комиссии Свердловской области. «Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования „город Екатеринбург“. Размер тарифа — 33 рубля за поездку», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает. Это связано с увеличением расходов на логистику.