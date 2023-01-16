16 января 2023

В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проезда в метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, метро, транспорт, оплата, турникет, оплата проезда, турникеты, метрополитен, станция 1905 года
Через 10 дней в Екатеринбурге повысятся тарифы на проезд в метро Фото:

В Екатеринбурге утвердили повышение стоимости проезда в метро до 33 рублей. Новый тариф вступит в силу в срок, не превышающий 10 дней. Об этом сообщили в Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

«Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования „город Екатеринбург“. Размер тарифа — 33 рубля за поездку», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает. Это связано с увеличением расходов на логистику.

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В Екатеринбурге утвердили повышение стоимости проезда в метро до 33 рублей. Новый тариф вступит в силу в срок, не превышающий 10 дней. Об этом сообщили в Региональной энергетической комиссии Свердловской области. «Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования „город Екатеринбург“. Размер тарифа — 33 рубля за поездку», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает. Это связано с увеличением расходов на логистику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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