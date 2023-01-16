Заместитель прокурора посетит пермскую глубинку

17 января 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Пермяки смогут обратиться к зампрокурору Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель прокурора Пермского края Дмитрий Трусов проведет прием граждан в Очере. Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Очера в соцсети «ВКонтакте». «Личный прием граждан состоится 18 января в Очерской районной прокуратуре. Проконсультироваться у старшего советника юстиции Дмитрия Трусова можно будет с 11:00 до 12:30», — сообщили в администрации. Попасть на прием можно будет исключительно по предварительной записи. Жителям также рекомендуется заранее подготовить письменное обращение по волнующей их проблеме.

Заместитель прокурора Пермского края Дмитрий Трусов проведет прием граждан в Очере. Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Очера в соцсети «ВКонтакте». «Личный прием граждан состоится 18 января в Очерской районной прокуратуре. Проконсультироваться у старшего советника юстиции Дмитрия Трусова можно будет с 11:00 до 12:30», — сообщили в администрации. Попасть на прием можно будет исключительно по предварительной записи. Жителям также рекомендуется заранее подготовить письменное обращение по волнующей их проблеме.