16 января 2023

Заместитель прокурора посетит пермскую глубинку

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, уголовное дело, прокурор, руки
Пермяки смогут обратиться к зампрокурору Фото:

Заместитель прокурора Пермского края Дмитрий Трусов проведет прием граждан в Очере. Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Очера в соцсети «ВКонтакте».

«Личный прием граждан состоится 18 января в Очерской районной прокуратуре. Проконсультироваться у старшего советника юстиции Дмитрия Трусова можно будет с 11:00 до 12:30», — сообщили в администрации.

Попасть на прием можно будет исключительно по предварительной записи. Жителям также рекомендуется заранее подготовить письменное обращение по волнующей их проблеме.

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Заместитель прокурора Пермского края Дмитрий Трусов проведет прием граждан в Очере. Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Очера в соцсети «ВКонтакте». «Личный прием граждан состоится 18 января в Очерской районной прокуратуре. Проконсультироваться у старшего советника юстиции Дмитрия Трусова можно будет с 11:00 до 12:30», — сообщили в администрации. Попасть на прием можно будет исключительно по предварительной записи. Жителям также рекомендуется заранее подготовить письменное обращение по волнующей их проблеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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