Премьер Испании заявил о «скрытых союзниках» Путина в Европе

18 января 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Премьер Испании Санчез обеспокоен наличием у России союзников по всей Европе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Европе существуют пророссийские политические силы, которые поддерживают президента России Владимира Путина, но на данный момент предпочитают скрывать свои симпатии. Об этом рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес. «У Путина есть много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свою симпатию, но которые всего год назад навещали его и хвалили его методы. Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в [государственные] органы и разрушить Евросоюз изнутри», — заявил Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе, слова политика приводит испанская газета La Vanguardia . Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Согласно заявлению Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Многие западные страны выступили противниками России в данном вопросе, начав вводить против страны санкции, а также спонсировать Украину в конфликте. Несмотря на противодействие Запада, у России осталось множество союзников по всему миру. Так, президент Сербии Александар Вучич пообещал не вводить санкции против РФ вплоть до возникновения угрозы собственным национальным интересам. Поздравление с Новым годом Путин направил лидерам 22 стран, в числе которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Вучич, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. А президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил топ лидеров стран, звонивших российскому лидеру в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Европе существуют пророссийские политические силы, которые поддерживают президента России Владимира Путина, но на данный момент предпочитают скрывать свои симпатии. Об этом рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес. «У Путина есть много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свою симпатию, но которые всего год назад навещали его и хвалили его методы. Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в [государственные] органы и разрушить Евросоюз изнутри», — заявил Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе, слова политика приводит испанская газета La Vanguardia. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Согласно заявлению Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Многие западные страны выступили противниками России в данном вопросе, начав вводить против страны санкции, а также спонсировать Украину в конфликте. Несмотря на противодействие Запада, у России осталось множество союзников по всему миру. Так, президент Сербии Александар Вучич пообещал не вводить санкции против РФ вплоть до возникновения угрозы собственным национальным интересам. Поздравление с Новым годом Путин направил лидерам 22 стран, в числе которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Вучич, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. А президент Франции Эмманюэль Макрон возглавил топ лидеров стран, звонивших российскому лидеру в 2022 году.