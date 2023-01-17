Житель Перми выставил на продажу портрет советского политика Владимира Ленина. Цена — миллион рублей. Продавец уверяет, что картина написана в 1983 году известным во времена СССР пермским художником Александром Толкачом.
«Подлинность подтверждена. На раме картины написано шариковой ручкой, кто художник», — сообщил URA.RU продавец. Он также уточнил, что портрет написан маслом на холсте. Габариты картины — 60 на 80 сантиметров.
По данным группы частной художественной галереи «Пермский период» в соцсети «ВКонтакте», творчество Александра Толкача почти неизвестно пермскому зрителю. В выборе сюжетов для своих картин художник, создававший портреты, натюрморты и пейзажи, опирался на социальный заказ. Скончался он в 1995 году. Осенью 2022 года галерея открыла выставку его работ, хранившихся дома у внука живописца.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края выставил на продажу двухметровый памятник Ленину. Он изготовлен из авиационного сплава и продается почти за миллион рублей.
Портрет Владимира Ленина написан маслом на холсте
Фото: сайт «Авито»
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Житель Перми выставил на продажу портрет советского политика Владимира Ленина. Цена — миллион рублей. Продавец уверяет, что картина написана в 1983 году известным во времена СССР пермским художником Александром Толкачом. «Подлинность подтверждена. На раме картины написано шариковой ручкой, кто художник», — сообщил URA.RU продавец. Он также уточнил, что портрет написан маслом на холсте. Габариты картины — 60 на 80 сантиметров. По данным группы частной художественной галереи «Пермский период» в соцсети «ВКонтакте», творчество Александра Толкача почти неизвестно пермскому зрителю. В выборе сюжетов для своих картин художник, создававший портреты, натюрморты и пейзажи, опирался на социальный заказ. Скончался он в 1995 году. Осенью 2022 года галерея открыла выставку его работ, хранившихся дома у внука живописца. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края выставил на продажу двухметровый памятник Ленину. Он изготовлен из авиационного сплава и продается почти за миллион рублей.