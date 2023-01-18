Депутат Госдумы попросила Куйвашева разобраться с водителем, не пустившего мать с коляской в автобус

К Евгению Куйвашеву обратилась депутат Госдумы Нина Останина с просьбой разобраться в случае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой организовать проверку по инциденту, случившимся в Нижнем Тагиле, где водитель автобуса не пустил в автобус женщину с ребенком из-за коляски. Об этом сообщила сама Останина.

«Наш комитет не мог оставить без внимания случай, получивший широкий общественный резонанс и произошедший на днях в Нижнем Тагиле, где водитель автобуса не пропустил в салон женщину с коляской, в которой находился ребенок. <…> Обратилась к Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться в инциденте», — говорится в сообщении telegram-канала Ostanina News.

По словам Останиной, она просит губернатора проверить, как осуществляются перевозки пассажиров в регионе. А также дать разъяснения и указания лицам, отвечающим за перевозки и местным органам власти. Также она добавила, что с подобной проблемой жители региона сталкиваются регулярно. «Иногда [в этой области] водители требуют дополнительную плату за провоз колясок с детьми», — резюмирует Останина.

Инцидент произошел 17 января в 10 часов утра. Жительница Нижнего Тагила хотела сесть в автобус с коляской, в которой находился ребенок, и доехать до остановки «Школа №49». Но водитель общественного транспорта отказался сажать ее, заявив, что вход с коляской запрещен.

Редакция URA.RU отправила запрос в администрацию Нижнего Тагила. Но на момент публикации новости ответ не был получен.

Обращение Останиной Документ: telegram-канал Ostanina News