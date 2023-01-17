Свердловский водитель выгнал женщину с ребенком из автобуса из-за коляски

Водитель автобуса отказался вести пассажирку с ребенком из-за коляски (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле водитель автобуса не пустил в общественный транспорт женщину с коляской, в которой находился ребенок. Об этом свердловчанка рассказала в соцсети.

«Мы хотели доехать от остановки „Школа № 49“ с коляской, в которой находился маленький ребенок, но нас водитель так и не пустил в салон автобуса. Мол, мы с колясками не возим», — передает слова женщины telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел примерно в 10 часов утра 17 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловских школьников в 30-градусный мороз отказались пускать в автобус. Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за этого.