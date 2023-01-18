В Пермском крае приставы лишили депутата Range Rover

19 января 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Range Rover передан на ответхранение одному из взыскателей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кукуштане (Пермский край) местный депутат лишился внедорожника. Автомобиль был арестован и изъят приставами из-за долгов на сумму более 9 млн рублей, сообщается на сайте главного управления ФССП по региону. «За 47-летним мужчиной числятся задолженности по налогам и ущербу, причиненному в результате ДТП. Но большую часть долга составляют неисполненные финансовые обязательства перед физическими лицами. Судебный пристав провел проверку имущественного положения должника и установил, что за ним зарегистрировано транспортное средство Range Rover. В результате проведенных исполнительных действий внедорожник был арестован, изъят и передан на ответственное хранение одному из взыскателей», — поясняет пресс-служба ведомства. У должника еще есть время, чтобы расплатиться с долгами, в противном случае автомобиль будет реализован с долгов. Подобные случаи произошли в Пермском крае в январе 2019 года. Так, накопившиеся долги стали причиной ареста автомобиля, принадлежащего депутату земского собрания в Большесосновском муниципальном районе. А в Краснокамске депутат гордумы по этой же причине лишился своего Mercedes.

В Кукуштане (Пермский край) местный депутат лишился внедорожника. Автомобиль был арестован и изъят приставами из-за долгов на сумму более 9 млн рублей, сообщается на сайте главного управления ФССП по региону. «За 47-летним мужчиной числятся задолженности по налогам и ущербу, причиненному в результате ДТП. Но большую часть долга составляют неисполненные финансовые обязательства перед физическими лицами. Судебный пристав провел проверку имущественного положения должника и установил, что за ним зарегистрировано транспортное средство Range Rover. В результате проведенных исполнительных действий внедорожник был арестован, изъят и передан на ответственное хранение одному из взыскателей», — поясняет пресс-служба ведомства. У должника еще есть время, чтобы расплатиться с долгами, в противном случае автомобиль будет реализован с долгов. Подобные случаи произошли в Пермском крае в январе 2019 года. Так, накопившиеся долги стали причиной ареста автомобиля, принадлежащего депутату земского собрания в Большесосновском муниципальном районе. А в Краснокамске депутат гордумы по этой же причине лишился своего Mercedes.