KFC вернется в ХМАО после перерыва

19 января 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Рестораны KFC откроются в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рестораны KFC в Сургуте (ХМАО) откроются в ближайшие две недели. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к компании. «Открываем все рестораны в Сургуте в течении двух недель. В том числе в ТЦ «Союз», — отметил сотрудник ресторана. В пресс-службе компании получить оперативный комментарий не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закрываются рестораны сети KFC из-за заявления компании Yum! Brands о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Такое же решение принял McDonald’s, объявив о закрытии ресторанов в России. Однако рестораны продолжили работу в ХМАО несмотря на санкции.

Рестораны KFC в Сургуте (ХМАО) откроются в ближайшие две недели. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к компании. «Открываем все рестораны в Сургуте в течении двух недель. В том числе в ТЦ «Союз», — отметил сотрудник ресторана. В пресс-службе компании получить оперативный комментарий не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закрываются рестораны сети KFC из-за заявления компании Yum! Brands о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Такое же решение принял McDonald’s, объявив о закрытии ресторанов в России. Однако рестораны продолжили работу в ХМАО несмотря на санкции.