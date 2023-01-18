18 января 2023

KFC вернется в ХМАО после перерыва

© Служба новостей «URA.RU»
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KFC. Курган, kfc
Рестораны KFC откроются в Сургуте Фото:

Рестораны KFC в Сургуте (ХМАО) откроются в ближайшие две недели. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к компании.

«Открываем все рестораны в Сургуте в течении двух недель. В том числе в ТЦ «Союз», — отметил сотрудник ресторана. В пресс-службе компании получить оперативный комментарий не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закрываются рестораны сети KFC из-за заявления компании Yum! Brands о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Такое же решение принял McDonald’s, объявив о закрытии ресторанов в России. Однако рестораны продолжили работу в ХМАО несмотря на санкции.

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Рестораны KFC в Сургуте (ХМАО) откроются в ближайшие две недели. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к компании. «Открываем все рестораны в Сургуте в течении двух недель. В том числе в ТЦ «Союз», — отметил сотрудник ресторана. В пресс-службе компании получить оперативный комментарий не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО закрываются рестораны сети KFC из-за заявления компании Yum! Brands о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Такое же решение принял McDonald’s, объявив о закрытии ресторанов в России. Однако рестораны продолжили работу в ХМАО несмотря на санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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