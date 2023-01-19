19 января 2023

Росгвардеец возглавил пермское кадетское училище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый выпуск Тюменского Президентского Кадетского Училища. Тюмень, кадеты, крик, фуражки, выпускной, фуражки в воздухе
У пермского кадетского училища сменился руководитель Фото:

Новым главой пермского кадетского училища стал Евгений Каныгин. До этого назначения он работал в Управлении Росгвардии, передают СМИ.

«Начальник Пермского президентского кадетского училища войск национальной гвардии имени героя России Кузьмина Сергей Каменев покинул должность. Новым руководителем стал Евгений Каныгин, ранее работавший в управлении образования главного управления кадров Росгвардии», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным СМИ, бывший руководитель образовательной организации Сергей Каменев вышел на пенсию после того, как срок действия его контракта завершился. Этим учреждением он руководил с 1996 года. По инициативе Каменева в Прикамье был сформирован лицей милиции при ГУВД региона. Организация в дальнейшем была преобразована в школу-интернат «Лицей полиции». Его правопреемником стал кадетский корпус.

Пермский кадетский корпус им. Ф. Кузьмина перешел под управление Росгвардии в 2019 году. Соответствующее распоряжение подписал действующий на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Новым главой пермского кадетского училища стал Евгений Каныгин. До этого назначения он работал в Управлении Росгвардии, передают СМИ. «Начальник Пермского президентского кадетского училища войск национальной гвардии имени героя России Кузьмина Сергей Каменев покинул должность. Новым руководителем стал Евгений Каныгин, ранее работавший в управлении образования главного управления кадров Росгвардии», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным СМИ, бывший руководитель образовательной организации Сергей Каменев вышел на пенсию после того, как срок действия его контракта завершился. Этим учреждением он руководил с 1996 года. По инициативе Каменева в Прикамье был сформирован лицей милиции при ГУВД региона. Организация в дальнейшем была преобразована в школу-интернат «Лицей полиции». Его правопреемником стал кадетский корпус. Пермский кадетский корпус им. Ф. Кузьмина перешел под управление Росгвардии в 2019 году. Соответствующее распоряжение подписал действующий на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...