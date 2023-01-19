Росгвардеец возглавил пермское кадетское училище

20 января 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

У пермского кадетского училища сменился руководитель Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Новым главой пермского кадетского училища стал Евгений Каныгин. До этого назначения он работал в Управлении Росгвардии, передают СМИ. «Начальник Пермского президентского кадетского училища войск национальной гвардии имени героя России Кузьмина Сергей Каменев покинул должность. Новым руководителем стал Евгений Каныгин, ранее работавший в управлении образования главного управления кадров Росгвардии», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным СМИ, бывший руководитель образовательной организации Сергей Каменев вышел на пенсию после того, как срок действия его контракта завершился. Этим учреждением он руководил с 1996 года. По инициативе Каменева в Прикамье был сформирован лицей милиции при ГУВД региона. Организация в дальнейшем была преобразована в школу-интернат «Лицей полиции». Его правопреемником стал кадетский корпус. Пермский кадетский корпус им. Ф. Кузьмина перешел под управление Росгвардии в 2019 году. Соответствующее распоряжение подписал действующий на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Новым главой пермского кадетского училища стал Евгений Каныгин. До этого назначения он работал в Управлении Росгвардии, передают СМИ. «Начальник Пермского президентского кадетского училища войск национальной гвардии имени героя России Кузьмина Сергей Каменев покинул должность. Новым руководителем стал Евгений Каныгин, ранее работавший в управлении образования главного управления кадров Росгвардии», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным СМИ, бывший руководитель образовательной организации Сергей Каменев вышел на пенсию после того, как срок действия его контракта завершился. Этим учреждением он руководил с 1996 года. По инициативе Каменева в Прикамье был сформирован лицей милиции при ГУВД региона. Организация в дальнейшем была преобразована в школу-интернат «Лицей полиции». Его правопреемником стал кадетский корпус. Пермский кадетский корпус им. Ф. Кузьмина перешел под управление Росгвардии в 2019 году. Соответствующее распоряжение подписал действующий на тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.