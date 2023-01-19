Екатеринбургский режиссер отправляется на СВО с тоннами техники для солдат

Режиссер из екатеринбургских театров «Шарманка» и Ora Лариса Абашева отправляется на спецоперацию с тоннами техники для бойцов

Режиссер из Екатеринбурга вместо празднования Нового года помогала бойцам ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский режиссер и директор театра «Шарманка» и Ora Лариса Абашева активно помогает тоннами техники участникам СВО и жителям Донбасса. Женщина переделала театр в помещение для сбора помощи. Этим она поделилась в беседе с корреспондентом URA.RU.

«С 24 февраля помогаю нашим бойцам на Донбассе. При театре „Шарманка“ находится гражданская инициатива „Дыхание родины“, нацеленная на сбор помощи, куда входят сотни россиян. Культурная деятельность была делом моей жизни, но с начала спецоперации я поняла, как важно быть патриотом. В театре сейчас заработать не получается, так как очень редко проходят выступления», — рассказала Лариса Абашева.

Вначале февраля женщина отправляется на Донбасс совместно с казаками, руководителем «Союза офицерских жен» Светланой Кошелевой и представителем волонтерского движения «Ревдинские волки». «Мы рассчитываем отправить теплые вещи, порядка 20 единиц техники, колеса и горючее. Это добровольные дела, не „хайпа“ ради, но нуждаемся в информационной поддержке», — отметила директор театров.

Ранее Лариса Абашева отправлялась в зону спецоперации с девятью единицами техники и со ста тоннами помощи. РЖД бесплатно предоставили услуги по перевозке груза.

Корреспонденту агентства общественница поведала о том, как провела Новый год в Белгороде. «Посмотрела речь Владимира Путина, а потом поехала за танковым маслом для бойцов ЧВК „Вагнер“. Праздновать было неуместно, передо мной стояла миссия», — подытожила режиссер.

Ранее URA.RU сообщало, что директор модельного агентства отправляется в зону спецоперации. Она собирает помощь для детей и солдат из Донбасса.