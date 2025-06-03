Niletto устроит бесплатный концерт для тысячи екатеринбуржцев: где его искать

Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) выступит в Екатеринбурге на главной сцене крупнейшего музыкального фестиваля России — «Ночь музыки». Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.
«На „Уральской ночи музыки“ Niletto исполнит всем известные хиты и новые песни. Все гости фестиваля смогут бесплатно насладиться музыкой и потанцевать перед сценой „Мотив Stage“», — поделились в пресс-службе. Концертная площадка разместится в Историческом сквере.
Ранее в интервью URA.RU директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург рассказывал, что Niletto хотели пригласить на фестиваль в 2024 году. Но сделать это не удалось из-за травмы певца — он получил разрыв ахилла на правой ноге.
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