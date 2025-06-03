Niletto устроит бесплатный концерт для тысячи екатеринбуржцев: где его искать

Niletto выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге
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Niletto планировали пригласить на фестиваль еще в 2024 году
Niletto планировали пригласить на фестиваль еще в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) выступит в Екатеринбурге на главной сцене крупнейшего музыкального фестиваля России — «Ночь музыки». Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«На „Уральской ночи музыки“ Niletto исполнит всем известные хиты и новые песни. Все гости фестиваля смогут бесплатно насладиться музыкой и потанцевать перед сценой „Мотив Stage“», — поделились в пресс-службе. Концертная площадка разместится в Историческом сквере. 

Ранее в интервью URA.RU директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург рассказывал, что Niletto хотели пригласить на фестиваль в 2024 году. Но сделать это не удалось из-за травмы певца — он получил разрыв ахилла на правой ноге.

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Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) выступит в Екатеринбурге на главной сцене крупнейшего музыкального фестиваля России — «Ночь музыки». Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «На „Уральской ночи музыки“ Niletto исполнит всем известные хиты и новые песни. Все гости фестиваля смогут бесплатно насладиться музыкой и потанцевать перед сценой „Мотив Stage“», — поделились в пресс-службе. Концертная площадка разместится в Историческом сквере.  Ранее в интервью URA.RU директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург рассказывал, что Niletto хотели пригласить на фестиваль в 2024 году. Но сделать это не удалось из-за травмы певца — он получил разрыв ахилла на правой ноге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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