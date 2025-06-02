02 июня 2025

Тюнингованную иномарку по цене элитной квартиры продают в Екатеринбурге

Mercedes-Benz G-Класс за 60 миллионов рублей продают в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Авто продают за 60 миллионов рублей
Авто продают за 60 миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге на продажу выставили тюнингованный Mercedes-Benz G-класс от ателье Brabus за 60 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«С полным НДС! Brabus 800 4x4 squared», — написал владелец авто. На внедорожник также поставили кастомные диски 24 диаметра, что значительно увеличивает машину.

В Mercedes установлен двигатель объемом в 4 литра, способный выдавать 800 лошадиных сил. До «сотни» внедорожник разгоняется всего за 4 секунды. Пробег иномарки составляет 3200 километров. 

Ранее в Екатеринбурге уже обращали внимание на редкие и дорогие автомобили. На одной из парковок был замечен спорткар Lamborghini Huracan стоимостью около 30 миллионов рублей, а также выставлялся на продажу люксовый Rolls-Royce Cullinan за 32,2 миллиона рублей.

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В Екатеринбурге на продажу выставили тюнингованный Mercedes-Benz G-класс от ателье Brabus за 60 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «С полным НДС! Brabus 800 4x4 squared», — написал владелец авто. На внедорожник также поставили кастомные диски 24 диаметра, что значительно увеличивает машину. В Mercedes установлен двигатель объемом в 4 литра, способный выдавать 800 лошадиных сил. До «сотни» внедорожник разгоняется всего за 4 секунды. Пробег иномарки составляет 3200 километров.  Ранее в Екатеринбурге уже обращали внимание на редкие и дорогие автомобили. На одной из парковок был замечен спорткар Lamborghini Huracan стоимостью около 30 миллионов рублей, а также выставлялся на продажу люксовый Rolls-Royce Cullinan за 32,2 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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