02 июня 2025

Эскизы гигантской гостиницы на въезде в Екатеринбург снова поменяли. Фото

Власти утвердили новые эскизы пятизвездочного отеля Ramada в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти инвестируют в проект три миллиарда рублей
Власти инвестируют в проект три миллиарда рублей Фото:

Агентство привлечения инвестиций Свердловской области и ООО «Гостинично-Развлекательный комплекс „Евразия“ (входит в ГК корпорации „Маяк“) заключили соглашение о сопровождении проекта по строительству второй очереди пятизвездочного отеля „Рамада“ на въезде в Екатеринбург. Концепцию участка согласовали с третьего раза, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Реализация подобных проектов позволит не только удовлетворить существующий дефицит качественных гостиничных номеров, но и даст импульс развитию внутреннего туризма, создаст рабочие места и укрепит экономику региона. Это стратегическая задача, поставленная главой региона Денисом Паслером, и мы планомерно ее решаем», — сказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин.

Проектом займутся уже в 2025 году. Здание отеля выполнят в форме волны. Внутри обустроят 120 номеров, несколько конференц-залов и ресторанов, а также откроют вторую SPA-зону, аквапарк и игровые зоны. Строительство объекта завершат в 2028 году. Там создадут 159 новых рабочих мест.

Первый вариант отеля мэрия зарубила в июле 2024-го. Он предполагал возведение отеля в форме корабля. В конце декабря появились новые эскизы 17-этажной гостиницы. Тогда же городская комиссия по правилам землепользования и застройки перевела землю ГК «Маяк» из зоны Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) в Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения).

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Агентство привлечения инвестиций Свердловской области и ООО «Гостинично-Развлекательный комплекс „Евразия“ (входит в ГК корпорации „Маяк“) заключили соглашение о сопровождении проекта по строительству второй очереди пятизвездочного отеля „Рамада“ на въезде в Екатеринбург. Концепцию участка согласовали с третьего раза, рассказали в департаменте информполитики региона. «Реализация подобных проектов позволит не только удовлетворить существующий дефицит качественных гостиничных номеров, но и даст импульс развитию внутреннего туризма, создаст рабочие места и укрепит экономику региона. Это стратегическая задача, поставленная главой региона Денисом Паслером, и мы планомерно ее решаем», — сказал «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин. Проектом займутся уже в 2025 году. Здание отеля выполнят в форме волны. Внутри обустроят 120 номеров, несколько конференц-залов и ресторанов, а также откроют вторую SPA-зону, аквапарк и игровые зоны. Строительство объекта завершат в 2028 году. Там создадут 159 новых рабочих мест. Первый вариант отеля мэрия зарубила в июле 2024-го. Он предполагал возведение отеля в форме корабля. В конце декабря появились новые эскизы 17-этажной гостиницы. Тогда же городская комиссия по правилам землепользования и застройки перевела землю ГК «Маяк» из зоны Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) в Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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