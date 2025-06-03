«Решил покинуть страну»: СК показал допрос свердловчанина, устроившего теракт под Екатеринбургом

Алексей Рожков сбежал из страны после поджога военкомата в Березовском

03 июня 2025 в 11:46 Размер текста - 17 +

Алексей Рожков устроил поджог военкомата весной 2022-го Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Березовского (Свердловская область) Алексей Рожков после поджога военкомата в 2022-м сбежал из страны и критиковал российскую спецоперацию на Украине. Кадры допроса уральца URA.RU предоставили в пресс-службе регионального СУ СКР. «11 марта 2022 года я поджег военкомат Березовского с целью дестабилизации его работы и выражения гражданской позиции против проведения СВО в Украине. Осознаю, что совершал преступление общеопасным способом. Из-за того, что я поджег военкомат, решил покинуть страну. Находясь на территории иностранного государства, я дал несколько интервью, в которых хотел побудить людей к действиям, направленным к прекращению СВО. И я осознавал, что мои действия могут являться примером к аналогичным действиям», — сказал Рожков. За теракт он получил 16 лет лишения свободы, первые пять из которых проведет в тюрьме. Это был один из первых случаев поджог военкомата в РФ после начала спецоперации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Березовского (Свердловская область) Алексей Рожков после поджога военкомата в 2022-м сбежал из страны и критиковал российскую спецоперацию на Украине. Кадры допроса уральца URA.RU предоставили в пресс-службе регионального СУ СКР. «11 марта 2022 года я поджег военкомат Березовского с целью дестабилизации его работы и выражения гражданской позиции против проведения СВО в Украине. Осознаю, что совершал преступление общеопасным способом. Из-за того, что я поджег военкомат, решил покинуть страну. Находясь на территории иностранного государства, я дал несколько интервью, в которых хотел побудить людей к действиям, направленным к прекращению СВО. И я осознавал, что мои действия могут являться примером к аналогичным действиям», — сказал Рожков. За теракт он получил 16 лет лишения свободы, первые пять из которых проведет в тюрьме. Это был один из первых случаев поджог военкомата в РФ после начала спецоперации на Украине.