«Решил покинуть страну»: СК показал допрос свердловчанина, устроившего теракт под Екатеринбургом

Алексей Рожков сбежал из страны после поджога военкомата в Березовском
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Отправка мобилизованных. Курган , призыв, призывники, военкомат, мобилизация, отправка призывников
Алексей Рожков устроил поджог военкомата весной 2022-го Фото:

Житель Березовского (Свердловская область) Алексей Рожков после поджога военкомата в 2022-м сбежал из страны и критиковал российскую спецоперацию на Украине. Кадры допроса уральца URA.RU предоставили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«11 марта 2022 года я поджег военкомат Березовского с целью дестабилизации его работы и выражения гражданской позиции против проведения СВО в Украине. Осознаю, что совершал преступление общеопасным способом. Из-за того, что я поджег военкомат, решил покинуть страну. Находясь на территории иностранного государства, я дал несколько интервью, в которых хотел побудить людей к действиям, направленным к прекращению СВО. И я осознавал, что мои действия могут являться примером к аналогичным действиям», — сказал Рожков.

За теракт он получил 16 лет лишения свободы, первые пять из которых проведет в тюрьме. Это был один из первых случаев поджог военкомата в РФ после начала спецоперации на Украине.

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Житель Березовского (Свердловская область) Алексей Рожков после поджога военкомата в 2022-м сбежал из страны и критиковал российскую спецоперацию на Украине. Кадры допроса уральца URA.RU предоставили в пресс-службе регионального СУ СКР. «11 марта 2022 года я поджег военкомат Березовского с целью дестабилизации его работы и выражения гражданской позиции против проведения СВО в Украине. Осознаю, что совершал преступление общеопасным способом. Из-за того, что я поджег военкомат, решил покинуть страну. Находясь на территории иностранного государства, я дал несколько интервью, в которых хотел побудить людей к действиям, направленным к прекращению СВО. И я осознавал, что мои действия могут являться примером к аналогичным действиям», — сказал Рожков. За теракт он получил 16 лет лишения свободы, первые пять из которых проведет в тюрьме. Это был один из первых случаев поджог военкомата в РФ после начала спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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