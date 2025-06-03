В самый масштабный обмен пленными с Киевом включат свердловских бойцов

Свердловские военнослужащие, находящиеся в плену, будут включены в списки на самый масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом журналисту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По словам омбудсмена, на данный момент ведется сверка данных, чтобы определить точное количество военнослужащих.
«Сейчас неизвестно, сколько военных из Свердловской области попало в плен. Данные еще уточняются. После этого составим список и передадим его в Минобороны. Ожидается, что предстоящий обмен станет крупнейшим с начала проведения специальной военной операции — по 1200 человек с каждой стороны. Все усилия направлены на то, чтобы вернуть домой всех уральцев, которые находятся на территории Украины», — пояснила Мерзлякова. По словам правозащитницы, все обращения граждан по вопросам обмена рассматриваются в приоритетном порядке.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «1000 на 1000». 25 мая стало известно, что в Свердловскую область возвращаются 31 военнослужащий. Трое из них прибудут в Новоуральск, по двое — в Нижний Тагил и Арамиль. Ожидается также возвращение солдат в Новолялинский, Красноуфимский, Режевский и Артемовский городские округа, а также в Ревду, Березовский, Тавду и другие населенные пункты региона. Впервые значительное количество бойцов должно вернуться в Екатеринбург. Второй раунд диалога состоялся 2 июня. Актуальные сведения о переговорах — в сюжете URA.RU.
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