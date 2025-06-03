Екатеринбургскому пиарщику, лишившемуся глаза в колонии, сорвали операцию

У осужденного пиарщика Ярослава Ширшикова из Екатеринбурга (внесен в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму), которому удалили глаз в колонии, срывается важная операция из-за переезда в другую ИК. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«К двум месяцам ПКТ (помещение камерного типа) добавили шесть месяцев ЕПКТ (единое помещение камерного типа) и этапировали меня в Нижний Тагил в ФКУ ИК-13. Просто потому что в ИК-2 нет ЕПКТ. Сим жестом сорвали мне выезд на протезирование глаза», — следует из поста в telegram-канале «Гусарская бравада».
Несмотря на это, Ширшикова намерен договориться с администрацией колонии об организации выезда на операцию. «Я теперь рискую остаться уродом на всю жизнь из-за быстрого уменьшения глазной полости», — пояснил он.
Ширшикова приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Гособвинитель запрашивал увеличение срока до шести лет. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. При этом в октябре 2024-го суд увеличил срок его заключения до пяти лет. Позже пиарщик попросил полпреда президента в УрФО Артема Жогу исключить себя из списков по обмену заключенными между Россией и США, заявив, что хочет остаться на родине «даже в самую трудную минуту».
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