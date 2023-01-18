18 января 2023

Директриса екатеринбургского модельного агентства отправляется в зону СВО

Директор екатеринбургского модельного агентства «Имидж» Светлана Кошелева отправляется в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечеринка в честь дня рождения центра красноречия Ксении Телешовой. Екатеринбург, ноги, каблуки, туфли
Женщина отправится на спецоперацию совместно с волонтерами из Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге директриса модельного агентства «Имидж» Светлана Кошелева собирается отправиться в зону спецоперации. Также женщина является руководителем «Союза офицерских жен» по УрФО. Об этом она рассказала URA.RU.

«В феврале совместно с волонтерами отправимся в зону проведения спецоперации. Хочу лично посмотреть условия проживания в детских домах и понять, в чем дети больше всего нуждаются. Сейчас мы собираем помощь не только детишкам, но и участникам спецоперации. Мужчинам мы передадим от мыльно-рыльных средств до тепловизоров», — отметила Светлана Кошелева.

По ее словам, в такие места, как зона СВО, нужно отправляться минимум на неделю, чтобы разобраться и проанализировать, где нужна помощь. «В моих планах побывать там порядка семи дней», — поделилась женщина в беседе с корреспондентом агентства.

В Екатеринбурге Светлана развивает проект «Жены героев», в котором жены военнослужащих фотографируются в мундирах супругов, дабы поддержать их. Каждая портретная фотография сопровождается фразами из писем мужьям.

Ранее URA.RU сообщало, что «Женская гвардия Урала» обезвредила украинского диверсанта. За проделанную работу они получат благодарственные письма.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге директриса модельного агентства «Имидж» Светлана Кошелева собирается отправиться в зону спецоперации. Также женщина является руководителем «Союза офицерских жен» по УрФО. Об этом она рассказала URA.RU. «В феврале совместно с волонтерами отправимся в зону проведения спецоперации. Хочу лично посмотреть условия проживания в детских домах и понять, в чем дети больше всего нуждаются. Сейчас мы собираем помощь не только детишкам, но и участникам спецоперации. Мужчинам мы передадим от мыльно-рыльных средств до тепловизоров», — отметила Светлана Кошелева. По ее словам, в такие места, как зона СВО, нужно отправляться минимум на неделю, чтобы разобраться и проанализировать, где нужна помощь. «В моих планах побывать там порядка семи дней», — поделилась женщина в беседе с корреспондентом агентства. В Екатеринбурге Светлана развивает проект «Жены героев», в котором жены военнослужащих фотографируются в мундирах супругов, дабы поддержать их. Каждая портретная фотография сопровождается фразами из писем мужьям. Ранее URA.RU сообщало, что «Женская гвардия Урала» обезвредила украинского диверсанта. За проделанную работу они получат благодарственные письма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...