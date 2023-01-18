Директриса екатеринбургского модельного агентства отправляется в зону СВО

Директор екатеринбургского модельного агентства «Имидж» Светлана Кошелева отправляется в зону СВО

Женщина отправится на спецоперацию совместно с волонтерами из Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге директриса модельного агентства «Имидж» Светлана Кошелева собирается отправиться в зону спецоперации. Также женщина является руководителем «Союза офицерских жен» по УрФО. Об этом она рассказала URA.RU.

«В феврале совместно с волонтерами отправимся в зону проведения спецоперации. Хочу лично посмотреть условия проживания в детских домах и понять, в чем дети больше всего нуждаются. Сейчас мы собираем помощь не только детишкам, но и участникам спецоперации. Мужчинам мы передадим от мыльно-рыльных средств до тепловизоров», — отметила Светлана Кошелева.

По ее словам, в такие места, как зона СВО, нужно отправляться минимум на неделю, чтобы разобраться и проанализировать, где нужна помощь. «В моих планах побывать там порядка семи дней», — поделилась женщина в беседе с корреспондентом агентства.

В Екатеринбурге Светлана развивает проект «Жены героев», в котором жены военнослужащих фотографируются в мундирах супругов, дабы поддержать их. Каждая портретная фотография сопровождается фразами из писем мужьям.

Ранее URA.RU сообщало, что «Женская гвардия Урала» обезвредила украинского диверсанта. За проделанную работу они получат благодарственные письма.