02 июня 2025

На Е1 меняется руководство: кто возглавил портал

Главным редактором Е1 стала Марина Малкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Малкова вернется на Урал, откуда она родом
Марина Малкова вернется на Урал, откуда она родом Фото:

Главный редактор новосибирского портала NGS.RU Марина Малкова возглавила городской портал Е1.ru в Екатеринбурге, как ранее и анонсировало URA.RU. К своим обязанностям она приступит с 18 июня.

Покинувший пост главреда Александр Ашбель продолжит работу на портале в качестве шеф-редактора. Также он возьмет на себя новые направления в работе, сообщает издание.

Марине Малковой 37 лет, родом она из Челябинска. Ранее работала в 74.RU, Znak.com и URA.RU в Челябинской области.

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Главный редактор новосибирского портала NGS.RU Марина Малкова возглавила городской портал Е1.ru в Екатеринбурге, как ранее и анонсировало URA.RU. К своим обязанностям она приступит с 18 июня. Покинувший пост главреда Александр Ашбель продолжит работу на портале в качестве шеф-редактора. Также он возьмет на себя новые направления в работе, сообщает издание. Марине Малковой 37 лет, родом она из Челябинска. Ранее работала в 74.RU, Znak.com и URA.RU в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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