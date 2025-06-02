На Е1 меняется руководство: кто возглавил портал

Марина Малкова вернется на Урал, откуда она родом
Главный редактор новосибирского портала NGS.RU Марина Малкова возглавила городской портал Е1.ru в Екатеринбурге, как ранее и анонсировало URA.RU. К своим обязанностям она приступит с 18 июня.
Покинувший пост главреда Александр Ашбель продолжит работу на портале в качестве шеф-редактора. Также он возьмет на себя новые направления в работе, сообщает издание.
Марине Малковой 37 лет, родом она из Челябинска. Ранее работала в 74.RU, Znak.com и URA.RU в Челябинской области.
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