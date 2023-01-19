Пермский хирург рассказал об опасности хурмы

Из-за вяжущей хурмы можно попасть на операционный стол, предупреждает пермский хирург Гаврилов

20 января 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Вяжущий фрукт может вызвать сильные запоры Фото: Александр Мамаев © URA.RU Излишнее употребление в пищу хурмы может привести к острой кишечной непроходимости, которое потребует вмешательства хирурга. Об этом сообщил пермский хирург-проктолог, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов. «Хурма — фрукт, который вызывает сильные запоры. При поедании этого фрукта в большом количестве можно даже попасть на операцию к хирургу с острой кишечной непроходимостью», — рассказал он в социальных сетях. Врач уточняет, что запор может вызвать вяжущая хурма. Мягкая, дозрелая она безопасна. Как рассказывало URA.RU, хурма имеет и полезные свойства — она богата витаминами В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом. В ней также содержится много клетчатки.

Излишнее употребление в пищу хурмы может привести к острой кишечной непроходимости, которое потребует вмешательства хирурга. Об этом сообщил пермский хирург-проктолог, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов. «Хурма — фрукт, который вызывает сильные запоры. При поедании этого фрукта в большом количестве можно даже попасть на операцию к хирургу с острой кишечной непроходимостью», — рассказал он в социальных сетях. Врач уточняет, что запор может вызвать вяжущая хурма. Мягкая, дозрелая она безопасна. Как рассказывало URA.RU, хурма имеет и полезные свойства — она богата витаминами В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом. В ней также содержится много клетчатки.