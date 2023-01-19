19 января 2023

Пермский хирург рассказал об опасности хурмы

Из-за вяжущей хурмы можно попасть на операционный стол, предупреждает пермский хирург Гаврилов
© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкие продукты в гастрономах. Екатеринбург, фрукты, хурма
Вяжущий фрукт может вызвать сильные запоры Фото:

Излишнее употребление в пищу хурмы может привести к острой кишечной непроходимости, которое потребует вмешательства хирурга. Об этом сообщил пермский хирург-проктолог, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов.

«Хурма — фрукт, который вызывает сильные запоры. При поедании этого фрукта в большом количестве можно даже попасть на операцию к хирургу с острой кишечной непроходимостью», — рассказал он в социальных сетях.

Врач уточняет, что запор может вызвать вяжущая хурма. Мягкая, дозрелая она безопасна. Как рассказывало URA.RU, хурма имеет и полезные свойства — она богата витаминами В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом. В ней также содержится много клетчатки.

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Излишнее употребление в пищу хурмы может привести к острой кишечной непроходимости, которое потребует вмешательства хирурга. Об этом сообщил пермский хирург-проктолог, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов. «Хурма — фрукт, который вызывает сильные запоры. При поедании этого фрукта в большом количестве можно даже попасть на операцию к хирургу с острой кишечной непроходимостью», — рассказал он в социальных сетях. Врач уточняет, что запор может вызвать вяжущая хурма. Мягкая, дозрелая она безопасна. Как рассказывало URA.RU, хурма имеет и полезные свойства — она богата витаминами В, А, РР, С, железом, кальцием и йодом. В ней также содержится много клетчатки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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