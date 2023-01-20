ОАО «РЖД» отсудило у пермского машиниста деньги за обучение

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Пермский инженерный форум 2016, ржд
Пермяк должен был проработать в РЖД больше трех лет Фото:

ОАО «РЖД» отсудило у машиниста электровоза деньги за обучение. Об этом сообщили в пресс-службе Березниковского городского суда.

«Житель Березников обучился на машиниста электропоезда за счет средств ОАО „РЖД“. Согласно договору, он должен был после обучения проработать в компании не менее трех лет, однако свои обязательства не исполнил. Суд решил взыскать с мужчины средства, затраченные на его обучение», — сообщили в суде.

В суде пермяк не предоставил доказательств того, что уволился по уважительной причине. Сейчас он будет обязан выплатить компании 40 тысяч рублей.

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ОАО «РЖД» отсудило у машиниста электровоза деньги за обучение. Об этом сообщили в пресс-службе Березниковского городского суда. «Житель Березников обучился на машиниста электропоезда за счет средств ОАО „РЖД“. Согласно договору, он должен был после обучения проработать в компании не менее трех лет, однако свои обязательства не исполнил. Суд решил взыскать с мужчины средства, затраченные на его обучение», — сообщили в суде. В суде пермяк не предоставил доказательств того, что уволился по уважительной причине. Сейчас он будет обязан выплатить компании 40 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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