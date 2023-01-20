Новому шефу полиции Екатеринбурга поручат решить главные проблемы ведомства

Новый шеф УМВД Екатеринбурга будет бороться с недовольством силовиков и ловить мошенников

Максим Метелица будет курировать главные проблемы УМВД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новый начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица, назначенный на свою должность 16 января, особое внимание с первых дней уделит раскрываемости преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, и будет помогать в улучшении морального климата в городской полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Метелица в первый же день дал понять, что необходимо менять ситуацию с раскрываемостью дистанционного мошенничества. Такие преступления — самые труднораскрываемые, поскольку для поимки преступников часто необходимо выезжать в другие регионы — как, например, делают в полиции Тюмени. У нас подобного пока нет, поэтому статистика плохая, и тянет вниз показатели всего областного главка», — рассказал собеседник агентства.

Другой инсайдер уточнил, что другой важной задачей Метелицы, выполнения которой от него ждет руководство, является налаживание психологического климата в самом управлении. «Неофициально от Метелицы, конечно ждут того, чего не было при прошлом руководителе, — радикальных изменений. Раз с некомплектом Метелица едва ли что-то сделает, то моральное состояние сотрудников (пусть это и не совсем его работа) — это то, на что шеф может повлиять», — отметил инсайдер.

URA.RU направило запрос Максиму Метелице. Ответа на момент публикации не поступило.

Новый начальник УМВД был представлен коллективу 18 января — во время официального мероприятия, на которое приехал вручить удостоверение шеф ГУ МВД Александр Мешков. По данным начальника пресс-службу главка Валерия Горелых, Метелица, ранее работавший в ЗАТО Новоуральск, получил повышение благодаря усердному труду.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 22 декабря подписал рапорт об отставке прежнего начальника городской полиции Игоря Озерова, тем самым окончательно отправив его в отставку. Временно исполнял обязанности шефа с этого времени стал начальник городского следственного управления Николай Почаевец. По данным источника URA.RU, Озеров написал рапорт об увольнении перед началом большой московской проверки во главе с генерал-майором Романом Зайцевым, проводившим ревизию работы свердловских сотрудников ведомства и анализировавшим документы.