В России начался прием заявок на отсрочку от призыва для части мужчин

В России стартовал прием заявок на отсрочку от призыва для IТ-специалистов

23 января 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Все документы можно подать через« Госуслуги», говорится в Минцифрах РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России стартовал прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IТ-специалистов. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «Прием заявок на отсрочку для IТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник», — говорится в официальном telegram-канале министерства. В Министерстве цифрового развития уточняют, что IТ-специалистам надо подать заявление об отсрочке до 6 февраля через сайт «Госуслуги». После этого работодатель сможет увидеть его заявку в своем личном кабинете. До 9 февраля организация должна проверить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры через «Госуслуги». Получить отсрочку могут граждане, работающие по трудовому договору и имеющие высшее образование по специальности. Также для отсрочки работник должен работать в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев. Компания должна иметь аккредитацию до 9 февраля 2023 года. Правила об отсрочке для IT-сапециалистов ввели в марте 2022 года. Зимой в России предложили повысить верхнюю планку призывного возраста до 30 лет, а нижнюю до 21 года. Председатель Русского Общевоинского Союза Игорь Иванов заявил, что это хорошая инициатива, потому что таким образом в армию попадают взрослые мужчины. Его слова передает «Федеральное агентство новостей». Однако изменений призыва не будут, как утверждает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России стартовал прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IТ-специалистов. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «Прием заявок на отсрочку для IТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник», — говорится в официальном telegram-канале министерства. В Министерстве цифрового развития уточняют, что IТ-специалистам надо подать заявление об отсрочке до 6 февраля через сайт «Госуслуги». После этого работодатель сможет увидеть его заявку в своем личном кабинете. До 9 февраля организация должна проверить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры через «Госуслуги». Получить отсрочку могут граждане, работающие по трудовому договору и имеющие высшее образование по специальности. Также для отсрочки работник должен работать в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев. Компания должна иметь аккредитацию до 9 февраля 2023 года. Правила об отсрочке для IT-сапециалистов ввели в марте 2022 года. Зимой в России предложили повысить верхнюю планку призывного возраста до 30 лет, а нижнюю до 21 года. Председатель Русского Общевоинского Союза Игорь Иванов заявил, что это хорошая инициатива, потому что таким образом в армию попадают взрослые мужчины. Его слова передает «Федеральное агентство новостей». Однако изменений призыва не будут, как утверждает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.