Командование пермского танкового батальона «Молот» попросило о жизненно необходимых вещах

23 января 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Бойцам «Молота» нужны прицелы ночного видения и другие спецсредства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермскому танковому батальону «Молот» жизненно необходимы маскировочные сети, прицелы ночного видения и тепловизоры. Список приводится в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон», его составило командование батальона. «Список жизненно необходимого от «Молота»: маскировочные сети — 48 штук; тепловизоры — 10 штук; прицелы ночного видения — 10 штук», — указано в telegram-канале «Молот» — наш пермский танковый батальон». Помимо этого, бойцам требуются бинокли, радиостанции Motorola, носилки и влажные салфетки. Авторы указанного telegram-канала призвали пермяков не оставаться в стороне и помочь со сбором помощи для военнослужащих. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа, попросив пояснить, поступали в адрес ЦВО обращения от пермских военнослужащих по поводу укомплектования. Жители Пермского края также оказали помощь танковому батальону «Молот» ранее. Так, в декабре 2022 года были закуплены и отправлены на передовую прицелы ночного видения, печи-«буржуйки». А к Новому году пермяки сформировали для своих земляков посылки с подарками. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Ее основная задача — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от многолетнего геноцида со стороны киевского режима, заявлял президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермскому танковому батальону «Молот» жизненно необходимы маскировочные сети, прицелы ночного видения и тепловизоры. Список приводится в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон», его составило командование батальона. «Список жизненно необходимого от «Молота»: маскировочные сети — 48 штук; тепловизоры — 10 штук; прицелы ночного видения — 10 штук», — указано в telegram-канале «Молот» — наш пермский танковый батальон». Помимо этого, бойцам требуются бинокли, радиостанции Motorola, носилки и влажные салфетки. Авторы указанного telegram-канала призвали пермяков не оставаться в стороне и помочь со сбором помощи для военнослужащих. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа, попросив пояснить, поступали в адрес ЦВО обращения от пермских военнослужащих по поводу укомплектования. Жители Пермского края также оказали помощь танковому батальону «Молот» ранее. Так, в декабре 2022 года были закуплены и отправлены на передовую прицелы ночного видения, печи-«буржуйки». А к Новому году пермяки сформировали для своих земляков посылки с подарками. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Ее основная задача — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от многолетнего геноцида со стороны киевского режима, заявлял президент России Владимир Путин.