Командование пермского танкового батальона «Молот» попросило о жизненно необходимых вещах

Пермскому танковому батальону «Молот» жизненно необходимы маскировочные сети, прицелы ночного видения и тепловизоры. Список приводится в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон», его составило командование батальона.
«Список жизненно необходимого от «Молота»: маскировочные сети — 48 штук; тепловизоры — 10 штук; прицелы ночного видения — 10 штук», — указано в telegram-канале «Молот» — наш пермский танковый батальон». Помимо этого, бойцам требуются бинокли, радиостанции Motorola, носилки и влажные салфетки. Авторы указанного telegram-канала призвали пермяков не оставаться в стороне и помочь со сбором помощи для военнослужащих. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа, попросив пояснить, поступали в адрес ЦВО обращения от пермских военнослужащих по поводу укомплектования.
С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Ее основная задача — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от многолетнего геноцида со стороны киевского режима, заявлял президент России Владимир Путин.
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Пермскому танковому батальону «Молот» жизненно необходимы маскировочные сети, прицелы ночного видения и тепловизоры. Список приводится в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон», его составило командование батальона. «Список жизненно необходимого от «Молота»: маскировочные сети — 48 штук; тепловизоры — 10 штук; прицелы ночного видения — 10 штук», — указано в telegram-канале «Молот» — наш пермский танковый батальон». Помимо этого, бойцам требуются бинокли, радиостанции Motorola, носилки и влажные салфетки. Авторы указанного telegram-канала призвали пермяков не оставаться в стороне и помочь со сбором помощи для военнослужащих. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа, попросив пояснить, поступали в адрес ЦВО обращения от пермских военнослужащих по поводу укомплектования. Жители Пермского края также оказали помощь танковому батальону «Молот» ранее. Так, в декабре 2022 года были закуплены и отправлены на передовую прицелы ночного видения, печи-«буржуйки». А к Новому году пермяки сформировали для своих земляков посылки с подарками. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция, направленная на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Ее основная задача — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от многолетнего геноцида со стороны киевского режима, заявлял президент России Владимир Путин.