Курганцев предупредили об усилении ветра и снеге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ожидается усиление ветра и выпадение осадков в виде снега. Информация появилась на сайте курганского гидрометцентра.

«Ветер западный, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег», — гласит прогноз на портале курганского ЦГМС. Такая погода ожидается в среду, 25 января, а также в четверг.

Температура воздуха ночью составит до -20°С. Днем столбики термометров поднимутся до -4°С, в четверг возможно потепление до двух градусов мороза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане резко изменится погода. Температура воздуха должна была достичь нуля по шкале Цельсия.