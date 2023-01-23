23 января 2023

В Курганской области усилится ветер и выпадет снег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, горсад, парк, метель, плохая видимость, зима
Курганцев предупредили об усилении ветра и снеге Фото:

В Курганской области ожидается усиление ветра и выпадение осадков в виде снега. Информация появилась на сайте курганского гидрометцентра.

«Ветер западный, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег», — гласит прогноз на портале курганского ЦГМС. Такая погода ожидается в среду, 25 января, а также в четверг.

Температура воздуха ночью составит до -20°С. Днем столбики термометров поднимутся до -4°С, в четверг возможно потепление до двух градусов мороза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане резко изменится погода. Температура воздуха должна была достичь нуля по шкале Цельсия.

В Курганской области в середине недели усилится ветер и выпадет снег

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В Курганской области ожидается усиление ветра и выпадение осадков в виде снега. Информация появилась на сайте курганского гидрометцентра. «Ветер западный, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег», — гласит прогноз на портале курганского ЦГМС. Такая погода ожидается в среду, 25 января, а также в четверг. Температура воздуха ночью составит до -20°С. Днем столбики термометров поднимутся до -4°С, в четверг возможно потепление до двух градусов мороза. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане резко изменится погода. Температура воздуха должна была достичь нуля по шкале Цельсия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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