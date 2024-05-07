Челябинские дорожники выставили иск подрядчику за срыв ремонта курганской трассы

07 мая 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Претензии связаны со срывом сроков ремонта автодороги Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Управление федеральных автодорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства (упрдор, Челябинск) выставил претензии подрядчику «Союз Автодор» из Ивановской области за срыв ремонта курганской автотрассы. Как следует из материалов дела, сумма иска превысила 630 тысяч рублей. «Исковое заявление упрдор „Южный Урал“ принять. Возбудить производство по делу», — отмечено в определении суда. Инициатор спора пытается взыскать неустойку. Согласно поданному заявлению, в феврале 2023 года был заключен контракт. Соглашение предусматривало проведение работ по ремонту автодороги Р-254 «Иртыш» на участке в Курганской области. Однако подрядчик не справился с уборкой в установленные сроки, что и послужило основанием для предъявления иска. Как URA.RU пояснили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», вместо августа, работы были сданы в ноябре 2023 года. После завершения контракта новые отношения с компанией установлены не были. Это не первый случай, когда дорожные службы сталкиваются с проблемами ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиками. В феврале мэрия Челябинска подала иски к трем подрядчикам из-за плохой уборки дорог. Среди ответчиков есть «Союз Автодор». Общая сумма претензий превысила 246,7 млн рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями также и к ответчику. К моменту публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление федеральных автодорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства (упрдор, Челябинск) выставил претензии подрядчику «Союз Автодор» из Ивановской области за срыв ремонта курганской автотрассы. Как следует из материалов дела, сумма иска превысила 630 тысяч рублей. «Исковое заявление упрдор „Южный Урал“ принять. Возбудить производство по делу», — отмечено в определении суда. Инициатор спора пытается взыскать неустойку. Согласно поданному заявлению, в феврале 2023 года был заключен контракт. Соглашение предусматривало проведение работ по ремонту автодороги Р-254 «Иртыш» на участке в Курганской области. Однако подрядчик не справился с уборкой в установленные сроки, что и послужило основанием для предъявления иска. Как URA.RU пояснили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», вместо августа, работы были сданы в ноябре 2023 года. После завершения контракта новые отношения с компанией установлены не были. Это не первый случай, когда дорожные службы сталкиваются с проблемами ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиками. В феврале мэрия Челябинска подала иски к трем подрядчикам из-за плохой уборки дорог. Среди ответчиков есть «Союз Автодор». Общая сумма претензий превысила 246,7 млн рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями также и к ответчику. К моменту публикации ответ не поступил.