Полпред Якушев вывез уральских губернаторов на инаугурацию президента

07 мая 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев отправился в Москву на инаугурацию Владимира Путина. Вместе с ним в рабочей поездке участвуют уральские губернаторы, сообщили в пресс-службе полпредства. «Владимир Якушев и губернаторы регионов УрФО будут присутствовать на торжественной церемонии в Кремле», — отметили в пресс-службе. Инаугурация запланирована на 12:00 по московскому времени 7 мая. Вести трансляцию будет «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ и в интернете. Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце. URA.RU будет вести видео- и онлайн-трансляции.