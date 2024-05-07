Полпред Якушев вывез уральских губернаторов на инаугурацию президента

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Инаугурация президента начнется в 12 часов по мск в Кремле Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев отправился в Москву на инаугурацию Владимира Путина. Вместе с ним в рабочей поездке участвуют уральские губернаторы, сообщили в пресс-службе полпредства.

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«Владимир Якушев и губернаторы регионов УрФО будут присутствовать на торжественной церемонии в Кремле», — отметили в пресс-службе. Инаугурация запланирована на 12:00 по московскому времени 7 мая. Вести трансляцию будет «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ и в интернете.

Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце. URA.RU будет вести видео- и онлайн-трансляции.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев отправился в Москву на инаугурацию Владимира Путина. Вместе с ним в рабочей поездке участвуют уральские губернаторы, сообщили в пресс-службе полпредства. «Владимир Якушев и губернаторы регионов УрФО будут присутствовать на торжественной церемонии в Кремле», — отметили в пресс-службе. Инаугурация запланирована на 12:00 по московскому времени 7 мая. Вести трансляцию будет «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ и в интернете. Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце. URA.RU будет вести видео- и онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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