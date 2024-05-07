Полпред Якушев поздравил Путина с инаугурацией

07 мая 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев был среди гостей церемонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ Владимира Путина в УрФО Владимир Якушев поздравил его со вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «В дни выборов президента России регионы Уральского федерального округа продемонстрировали сплоченность и единство, выразили безусловную поддержку курсу Владимира Путина. Урал и Западная Сибирь готовы с полной самоотдачей работать над реализацией долгосрочных планов, направленных на достижение национальных целей <…> Вступление президента в должность открывает новую главу в истории России. Уверен, это будет время свершений, успехов и побед», — сказал Якушев. Инаугурация Путина прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетили 2600 человек, среди них были представители всех уральских регионов. В своей речи Путин, уверенно победивший на мартовских выборах, пообещал отстаивать суверенитет страны и права граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ Владимира Путина в УрФО Владимир Якушев поздравил его со вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «В дни выборов президента России регионы Уральского федерального округа продемонстрировали сплоченность и единство, выразили безусловную поддержку курсу Владимира Путина. Урал и Западная Сибирь готовы с полной самоотдачей работать над реализацией долгосрочных планов, направленных на достижение национальных целей <…> Вступление президента в должность открывает новую главу в истории России. Уверен, это будет время свершений, успехов и побед», — сказал Якушев. Инаугурация Путина прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетили 2600 человек, среди них были представители всех уральских регионов. В своей речи Путин, уверенно победивший на мартовских выборах, пообещал отстаивать суверенитет страны и права граждан.