Полпред Якушев поздравил Путина с инаугурацией

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Мантуров на Тнф. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев был среди гостей церемонии Фото:

Полномочный представитель президента РФ Владимира Путина в УрФО Владимир Якушев поздравил его со вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«В дни выборов президента России регионы Уральского федерального округа продемонстрировали сплоченность и единство, выразили безусловную поддержку курсу Владимира Путина. Урал и Западная Сибирь готовы с полной самоотдачей работать над реализацией долгосрочных планов, направленных на достижение национальных целей <…> Вступление президента в должность открывает новую главу в истории России. Уверен, это будет время свершений, успехов и побед», — сказал Якушев.

Инаугурация Путина прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетили 2600 человек, среди них были представители всех уральских регионов. В своей речи Путин, уверенно победивший на мартовских выборах, пообещал отстаивать суверенитет страны и права граждан.

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Полномочный представитель президента РФ Владимира Путина в УрФО Владимир Якушев поздравил его со вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба полпредства. «В дни выборов президента России регионы Уральского федерального округа продемонстрировали сплоченность и единство, выразили безусловную поддержку курсу Владимира Путина. Урал и Западная Сибирь готовы с полной самоотдачей работать над реализацией долгосрочных планов, направленных на достижение национальных целей <…> Вступление президента в должность открывает новую главу в истории России. Уверен, это будет время свершений, успехов и побед», — сказал Якушев. Инаугурация Путина прошла днем 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетили 2600 человек, среди них были представители всех уральских регионов. В своей речи Путин, уверенно победивший на мартовских выборах, пообещал отстаивать суверенитет страны и права граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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