06 мая 2024

Вода ушла из десятков домов в Кургане и двух округах

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Десятки курганских домов и дач освободились от воды Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане, а также Белозерском и Кетовском округах вода ушла из десятков жилых и дачных домов. Об этом сообщает telegram-канал МЧС по Курганской области.

«За прошедшие сутки в трех муниципальных образованиях (Белозерский, Кетовский и г. Курган) в семи населенных пунктах от воды освободилось 27 жилых и 60 дачных домов», — рассказали в пресс-службе ведомства. Помимо этого, вода покинула 26 приусадебных участков.

Подтопления остались в девяти населенных пунктах. Более 6000 дач и 460 жилых домов остаются в зоне паводковых вод. Также затруднен проезд на 10 курганских дорогах.

Ранее URA.RU сообщало, что вода в Кургане за двое суток снизилась на 22 см. Ее уровень вечером 6 мая составил 762 см.

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В Кургане, а также Белозерском и Кетовском округах вода ушла из десятков жилых и дачных домов. Об этом сообщает telegram-канал МЧС по Курганской области. «За прошедшие сутки в трех муниципальных образованиях (Белозерский, Кетовский и г. Курган) в семи населенных пунктах от воды освободилось 27 жилых и 60 дачных домов», — рассказали в пресс-службе ведомства. Помимо этого, вода покинула 26 приусадебных участков. Подтопления остались в девяти населенных пунктах. Более 6000 дач и 460 жилых домов остаются в зоне паводковых вод. Также затруднен проезд на 10 курганских дорогах. Ранее URA.RU сообщало, что вода в Кургане за двое суток снизилась на 22 см. Ее уровень вечером 6 мая составил 762 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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